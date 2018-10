Das Jugendhaus Wangen hat in Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst in der vergangenen Woche eine Kürbisschnitz-Aktion für alle Kinder und Eltern des Auwiesenwegs veranstaltet. Anfangs wurden fleißig Kürbisse ausgehöhlt, geschnitzt und verziert, um für Halloween gerüstet zu sein, heißt es in der Pressemitteilung. Anschließend kochten die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern eine Kürbissuppe, die bei nettem Zusammensein, jedem schmeckte und ein toller Ausklang für die Schnitz-Aktion war.