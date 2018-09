Insgesamt 22 Schüler haben die Ausbildung zur Altenpflegerin am Institut für Soziale Berufe, Fachschule für Altenpflege in Wangen begonnen. „Viele bringen bereits eine jahrelange Praxiserfahrung mit“, freut sich Fachbereichsleiter Thomas Ebel. Nach zwei Wochen intensivem Unterricht geht es laut Mitteilung dann in die Praxis in den Pflegeheimen der Region, beziehungsweise bei den ambulanten Diensten.