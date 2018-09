Junge Philharmonie Oberschwaben spielt Uraufführung

Das Konzept ist erneut aufgegangen. Die Junge Philharmonie Oberschwaben (JPO) hat eine Auftragskomposition des in Bad Saulgau beheimateten Musikpädagogen und Komponisten Christoph Dorn mit großem Erfolg uraufgeführt und in ihr symphonisch-romantisches Konzertprogramm integriert. Das Werk trägt den programmatischen Titel „You are in Egypt now“ und thematisiert das Schicksal eines Geflüchteten.

Der Dirigent der seit 2008 bestehenden JPO, Alban Beikircher, stellte eine musikalische Klangeinführung zum Werk von Christoph Dorn in Form eines Melodrams mit Sprecherin (Theresa Schmitz aus Wangen) eindrucksvoll an den Konzertanfang. Das Publikum konnte sich auf diese Weise unmittelbar auf das Werk einlassen, es „verstehen“, sich von volkstümlich arabischer Solomusik verzaubern lassen, die hier statt auf einer vorgesehenen Kamancha von der Cellistin Clara Guntermann ersatzweise auf der Geige in Cellohaltung gespielt wurde.

Mit Worten wie „Seht, ein Mensch, seit Tagen treibend in der Wüste“ oder „Ich wage erste Schritte auf fremden Boden“ sowie „Kann das eine neue Heimat sein“ und „Kenne nur meine eigene Geschichte“, „Ich könnte einfach loslassen. Ich lasse los. – Seht, ein Mensch“ wurde verständlich, warum die Musik von Christoph Dorn so bildhaft, geräuschvoll, mächtig und in der Stille gipfelnd nicht nur mit den jungen Interpreten, sondern auch mit den Zuhörern etwas macht, in ihnen auslöst und sie bewegt.

Musik als Ausdruck aktueller Themen

Der eigentliche Konzertbeginn eröffnete mit dem Präludio zur Oper „Attila“ von Guiseppe Verdi. Auf die hochromantischen, intonatorisch schwierig zu bewältigenden Orchesterklänge folgte auf Wunsch des Dirigenten nahtlos und ohne Applaus die Uraufführung „You are in Egypt now“, die ohne die gesprochene Sprache gleichwohl noch intensiver und emotionaler wirkte. Der Titel des Werks impliziert laut Programmheft eine handfeste Drohung. Es geht um das Verlassen rechtsstaatlicher Räume und die totale Hoffnungslosigkeit. Die Hörer klatschten viel Beifall für eine mit allen Mitteln der Perkussionskunst in Szene gesetzte, zum Teil gewaltig-gewaltsame Klangsprache.

Eine große Eröffnungsgeste stellt Richard Wagners Ouvertüre zur Oper „Rienzi“ dar, mit der die Musikerinnen und Musiker zeigten, dass ihnen jugendliche Spielfreude, spannungsgeladenes Timing und die Fähigkeit zu Steigerungen eigen sind. In der viersätzigen Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73 von Johannes Brahms bewies der Klangkörper der JPO, dass er die romantische, extrem verdichtete und mit zahlreichen Soli angereicherte Musiksprache der Epoche des 19. Jahrhunderts liebt, mit ihr leidet und ihr zu viel Sympathie beim Publikum verhilft.

Der erste Satz (Allegro non troppo) gehörte den Celli, feine Temponuancen machten den „Erzählstoff“ im zweiten Satz (Adagio non troppo) mit zum Teil waghalsigen Lösungen spannend, der dritte Satz (Allegretto grazioso) gehörte den hohen Streichern und im Finalsatz (Allegro con spirito) beeindruckten alle Instrumentengruppen, besonders die Bläser und vor allem die Pauken. Sie verabschiedeten sich nach dem Konzert gesondert von ihrem Publikum mit zwei Blasmusikwerken („Abel Tasman“ und „Gartenpolka“) im Foyer der Waldorfschule.