Junge Musiker der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu zeigen Spielfreude beim musikalischen Höhepunkt des Jahres

Für die vielen Zuhörer im prall gefüllten Saal der Stadthalle war es eine helle Freude, den vielen jungen Musikern und Ensembles am Sonntagabend beim gemeinsamen Musizieren zuzuhören. Das Adventskonzert der Jugendmusikschule (JMS) Württembergisches Allgäu ist einer der musikalischen Höhepunkte des Jahres. Hier zeigen die Jüngsten ihr Können, und die Fortgeschrittenen ihre Perfektion. Es ist immer wieder beeindruckend, mit welcher Freude und Hingabe die Musik-Schüler und ihre Lehrer bei der Sache sind. Vom JMS-Leiter Hans Wagner gab es am Ende des Konzerts viel Lob, und von den Eltern und Besuchern viel Anerkennung und Applaus.

„Ihr habt das alle ganz toll gemacht“, sagte Wagner in seiner Laudatio auf die jungen Musiker. Und an die Eltern gewandt, dankte er für die Unterstützung, diesen Dank aber verband er mit der Bitte, der JMS die Treue zu halten und sie auch weiterhin zu unterstützen. Dass sich diese Treue und Unterstützung in jedem Falle auszahlt, bewies das beeindruckende Adventskonzert.

Das Concertino Wangen und das Streichorchester Leutkirch eröffnete unter der Leitung von Claudia Kessler das Konzert mit einem Prelude, einer Sarabande und einer Gigue Anglaise aus der Suite für Streichorchester von Marc-Antoine Charpentier. Die Bläserkids hatten mit ihrem Lehrer Ferdinand Fremerey drei Adventslieder einstudiert: „Alle Jahre wieder“, „Ihr Kinderlein kommet“ und „Macht hoch die Tür.“ Es folgte „La Califfa“ von E. Morricone, gespielt vom Saxophon-Quartett ( Leo Mörsch, Elina Martis, Max Roth, Valentin Sauer) unter der Leitung von Alexej Khruschchov.

Marcus Hartmann hatte mit seinen jungen Schützlingen – den „Streichhölzern“ – einen Bayrischen und einen Walzer einstudiert. Schreitend und bedächtig ging es weiter mit der „Pavane“ von Jakob de Haan, ein Hoftanz, den das Akkordeonensemble „Fan Tasten“ unter der Leitung von Vladimir Bussovikov anstimmte. „In „Mary`s Boy Child“ erklang ein zauberhafter Hauch von Weihnachten. Einer der Höhepunkte des Konzertes waren die Auftritte des Percussion-Ensembles unter der Leitung von Uwe Eichele. Priska Keller, Johannes Kächele, Leon Schreiber, Alex Tordera, Paul Müller, Felix Sollner und Maximilian Langer begeisterten mit „Three Christmas Carols“, dem berühmten „Can Can“ von Jacques Offenbach und „Rockin“ von Henk Mennens durch viel Rhythmik und Virtuosität.

Simon Sorms und Song Choi entführten die Zuhörer mit „Canon“ in die tiefsten Sphären des Kontrabass, und das Fagott-Quintett mit Frauke Miel, Luna Kohler, Antonia Ebert, Jule Zander und Johanna Feuerstein erfreuten mit dem „Winterscherzo“ von Peter Jansen, das Andrea Osti mit ihnen einstudiert hatte. Das Concertino Wangen und das Streichorchester Leutkirch entließen die Zuhörer mit dem „Tango di Nochebnena“ von Regine Nosske in die dunkle Dezembernacht.