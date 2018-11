Jugendsozialpreis 2018 geht an die Ministranten St. Martin

Am vergangenen Sonntag wurde nach dem Jugendgottesdienst in der Kirche St. Martin in Wangen der „Jugendsozialpreis 2018“ an drei sozial engagierte Gruppen vergeben.

„Wir wollten diesen Menschen eine Freude machen“, diese Intention war allen drei Gruppen gemeinsam, die am Sonntag den Jugendsozialpreis in Empfang nahmen. Nachdem Pastoralassistent Michael Maier die drei Preisträger KJG Wangen, KSJ St. Martin und die Ministranten St. Martin vorgestellt hatte, durften diese noch einzeln ihre Projekte kurz beschreiben. Den Anfang machten die Empfänger von Platz drei, die KSJ Wangen. Sie haben bei der St. Gallus Hilfe ein Sommerfest organisiert und dafür den dritten Platz belegt, der mit 100 Euro belohnt wurde.

Die KJG St. Martin hat in der gleichen Organisation einen Kräutergarten angelegt. Hier wurde gemeinsam mit den Bewohnern gejätet, geharkt und bepflanzt. Anschließend wurde der neu angelegte Garten mit einem Grillfest gefeiert. Die Gruppe bekam dafür 150 Euro.

Die St. Gallus Hilfe ist eine Einrichtung, die es Menschen mit Behinderung möglich macht, gleichberechtigt und selbstbestimmt am Leben teilzuhaben. Die Sieger der Auszeichnung waren die Ministranten von St. Martin. Sie organisierten zwei Spiele- und Begegnungsnachmittage im Seniorenheim St. Vinzenz in Wangen. Dabei seien sie auch mit den Menschen dort raus an die frische Luft gegangen und hätten Spaziergänge unternommen. Die Gruppe bekam für diese beispielhafte Aktion einen Preis in Höhe von 300 Euro.

„Voller Energie und Freude haben sich die Menschen geöffnet und viel von sich erzählt,“ so beschreibt ein Mädchen die Zeit dort. „Einmal werden wir sein wie sie,“ erklärte ein junger Mann. Es sei den jungen Christen ein Anliegen gewesen, Erfahrungen mit älteren Menschen zu machen. Auch um vielleicht die Angst vor dem älter werden zu verlieren, aber vor allem, um ihnen Freude zu bereiten. Schließlich waren sich alle Preisträger einig, dass sie solche Aktionen auf jeden Fall wiederholen würden. Und die Beweggründe, die die Jugendlichen zu diesen Taten geleitet haben seien voll erfüllt worden.

Der Jugendsozialpreis wurde geschaffen, um bei Jugendverbänden Anreize zu schaffen für soziales und christliches Engagement. Dabei soll auch die öffentliche Wahrnehmung und die Arbeit der Ortscaritas gestärkt werden. Alle zwei Jahre wird diese Ehrung vergeben. Die Preissummen stammen von der Ortscaritas der Gesamtkirchengemeinde Wangen.

Teilnehmen können einzelne Jugendgruppen, Leiterrunden, ein Kreis von Mitgliedern eines Jugendverbandes oder mehrere Jugendverbände gemeinsam aus der gesamten Seelsorgeeinheit Wangen. Zu den Kriterien, aus denen die Bewertung hervorgeht, steht im Vordergrund das soziale Engagement und wie dieses bei der Zielgruppe ankommt.