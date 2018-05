Jugendliche vom Seelsorgebezirk Wittwais konfirmiert

Zehn Konfirmanden aus dem Seelsorgebezirk Wittwais sind in der Stadtkirche durch Pfarrerin Friederike Hönig eingesegnet worden. Die Taube schmückte laut Mitteilung der evangelischen Kirchengemeinde den Eingang der Stadtkirche. Für die Konfirmanden bringe die Taube zum Ausdruck, was ihre in Jesus gefundene Freiheit bedeutet – nämlich Vertrauen, Liebe und Grenzenlosigkeit. Konfirmiert wurden Laura Blattner, Noel Gruler, Ella Heider, Megaline Kühn, Dominik Lorenz, Patrick Lorenz, Chiara Mazarin, Sophie Plötscher, Seraphin Stuparek und Tim Breiter.