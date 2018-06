Jugendgemeinderat trifft Melanie Leupolz

Eine tolle Ausfahrt nach München zum „Meet & Greet“ mit der Fußballerin Melanie Leupolz vom FC Bayern München liegt hinter dem Jugendgemeinderat und den Gewinnern des Zivilcouragepreises, der im vergangenen Herbst in Wangen übergeben wurde. Die Fahrt begleitete auch Oberbürgermeister Michael Lang, heißt es in einem Bericht der Stadt. Ziel war das Grünwalder Stadion, wo die Damen des FCB spielen, Gegner der Partie war der FFUSV Jena.

„Wir haben das Aufwärmtraining gesehen und dann das Spiel“, sagt Marina Teichmann, die den Zivilcouragepreis federführend organsiert hatte. 2:1 siegten die Bayern-Frauen. Und dann hieß es auf Melanie Leupolz warten. Noch bevor die Bayern-Spielerin kam, schaute eine andere Bekannte vorbei: Die Wangenerin Ivana Rudelic spielt inzwischen bei Jena und ließ es sich nicht nehmen, OB Lang und den anderen Wangenern die Hand zu drücken. Sie musste allerdings schnell wieder los und den Mannschaftsbus besteigen.

Melanie Leupolz nahm sich anschließend eine Stunde Zeit und erzählte von ihrem Alltag: Sonntags wird gespielt, montags das Spiel ausgewertet. Am Dienstag ist der einzige freie Tag in der Woche. Mittwochs geht es an die Maschinen im Sportstudio, wo Kraft und Athletik trainiert werden. Abends treten die Fußballerinnen dann noch zum Kraft- und Ausdauertraining an. „Es sei ihr anstrengendster Tag in der Woche, hat uns Melanie erzählt“, sagt Teichmann. Am Donnerstag beginnt mit Überlegungen zur Taktik die Vorbereitung auf den nächsten Spieltag und die nächsten Gegnerinnen. Der Freitag gehört dem Technik- und Standard-Training, während am Samstag lediglich „angeschwitzt“ wird. Steht ein Auswärtsspiel an, fahren die Spielerinnen samstags los.

Vom Kicken allein kann Melanie Leupolz nicht leben

Auch auf die Frage, ob man im Frauenfußball vom Kicken leben kann, beantwortete Melanie Leupolz ganz offen. Tatsache sei: Alle Spielerinnen haben ein zweites Standbein. Die einen arbeiten, die anderen studieren, weil man später nicht von dem leben könne, was man als junge Fußballerin verdient. Melanie hat sich für Sport-Management entschieden. Etwa einmal im Monat kommt die Sportlerin nach Hause zu ihrer Familie in Argenbühl. Dann ist auch meistens Zeit, Freunde aus der Schulzeit zu sehen.

OB Lang bedankte sich bei Melanie Leupolz mit einem Allgäuer Müsli für ihre Zeit und Aron Amirthakaran überreichte ihr ein T-Shirt mit dem Logo des Jugendgemeinderats.