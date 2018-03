Jugendgemeinderat stimmt Planungen für Pumptrack zu

Der Jugendgemeinderat hat in seiner ersten Arbeitssitzung den Sprecher, seinen Stellvertreter, sowie zwei Schriftführerinnen gewählt. Wie die Stadtverwaltung in einem Pressebericht mitteilt, vertritt Jakob Glatzel das Gremium nach außen. Er wird vertreten von Peter Nessensohn. Anna Baumann und Bianca Buhmann teilen sich die Arbeit des Schriftführers.

Gleich am ersten „Arbeitstag“ gab es eine Entscheidung zu treffen, ist der Pressemitteilung zu entnehmen. Thema war die geplante Pumptrackanlage beim Jugendhaus. Martin Jörg vom Tiefbauamt der Stadt Wangen stellte erste Überlegungen dazu an. Danach könnte eine große Bahn zwischen Skateplatz und Schießstattweiher und in der Verlängerung zwischen Skateplatz und Gehweg entstehen. Auch auf der Grünfläche zwischen dem Skateplatz und der Zufahrt zum Jugendhaus wäre eine kleine Wellenbahn möglich. Die Stadt hatte sich für diese Planungen einen Fachmann ins Boot geholt, der Erfahrung beim Bau solcher Anlagen hat. Sie würde voraussichtlich zu 60 Prozent über Leader aus EU-Mitteln finanziert, die übrigen Kosten von rund 44 000 Euro blieben bei der Stadt. Wenn nach dem Jugendgemeinderat auch der Gemeinderat der Stadt in seiner Aprilsitzung zustimmen würde, stellte Jörg die Umsetzung für 2019 in Aussicht.

Einstimmig bei einer Enthaltung beauftragten die Jugendlichen, die Planungen weiterzuverfolgen, so der Pressetext. Sie machten jedoch deutlich, dass der Pumptrack nicht das „Wait-for-it“-Festival gefährden dürfe. Zudem müsste der Start so eingeplant werden, dass auf der Rampe auch das Bühnenzelt für die Bands bei dem Open Air im Sommer stehen könnte. Auch dass der Skateplatz in diesem Zug noch attraktiver gemacht werden könnte, gaben die Jugendlichen dem Planer der Stadt mit auf den Weg. Damit alle gehört werden können, die sich in der Stadt auf diesen Feldern auskennen, soll ein entsprechender Arbeitskreis gegründet werden, wünschte sich das Gremium.

Bei den Wangener Welten vom 4. bis 6. Mai werden die Besucher schon einmal ausprobieren können, wie es ist, auf einem Pumptrack zu fahren. Der Jugendgemeinderat, das Jugendhaus und der Aktivenrat werden die Anlage gemeinsam betreuen und sich dabei auch den Besuchern vorstellen.