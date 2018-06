Jugendfußballer spielen in Kroatien

Das Pfingstwochenende haben die E-Jugendfußballer des SV Haslach dazu genutzt, an einem internationalen Jugendturnier im kroatischen Porec teilzunehmen. Die Kinder reisten mit ihren Familien an, übernachteten aber separat in einem großen Sporthotel direkt an den Sportplätzen. Etwa 150 Mannschaften aus elf Ländern nahmen an diesem sportlichen Wettstreit teil.

In der Altersklasse 2007/08 bestand die Gruppe aus 20 Teams. Gespielt wurde in fünf Gruppen, danach gab es die jeweiligen Platzierungsspiele. Die meisten Vereine traten mit ihren Auswahlteams an, die Mannschaft des SV Haslach war eine der wenigen kleineren Ortsmannschaften. Dennoch kann aus rein sportlicher Sicht auf eine sehr erfreuliche Teilnahme zurückgeblickt werden. Ein Sieg, drei Unentschieden und nur eine Niederlage im Spielverlauf sind eine gute Bilanz für die Allgäuer.

Dass das letzte Spiel im Elfmeterschießen knapp verloren ging, spielte laut Mitteilung keine große Rolle. Die jungen Fußballer waren direkt nach der Partie zwar sehr enttäuscht, dies legte sich jedoch schnell. Denn die Erlebnisse und Erfahrungen, die an diesem besonderen Wochenende gemacht werden konnten, waren reichhaltig. Zimmerbezug ohne Eltern, Mannschaftsausflug mit dem Schiff nach Porec, Aufwärmtraining im Ausland, Begegnung und Verständigung mit Kindern anderer Nationalitäten und natürlich der sportliche Wettstreit im Rahmen eines großen UEFA-Turniers werden noch lange im Gedächtnis bleiben.