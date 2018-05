Jugend musiziert-Preisträger nehmen ihre Urkunden entgegen

Von Siegfried Großkopf

Im Totschlagsprozess von Bad Wurzach hat die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Ravensburg einen 42-jährigen Angeklagten am Dienstag zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Damit schloss sich das Gericht dem Antrag von Oberstaatsanwalt Peter Spieler an. Die Verteidigung hatte auf fünf Jahre plädiert. An ihr übte Kammervorsitzender Stefan Meier in seiner Urteilsbegründung Kritik. Durch sie habe ihr Mandant „nichts gewonnen“. Hätte diese sich anders verhalten und der Angeklagte ein klares Geständnis abgelegt, hätte das „in ...