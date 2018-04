Johannes Sontheim referiert bei den CDU-Senioren

Der Wangener CDU-Vorsitzende und Diplom-Theologe Johannes Sontheim hat jetzt rund zwanzig Teilnehmer und Gäste der Senioren-Union Wangen-Amtzell-Argenbühl darüber informiert, was er unter einer Politik versteht, die die christliche Botschaft und das biblische Menschenbild als Grundlage des politischen Handelns sieht.

Für die Realpolitik beziehe sich diese Botschaft auf die Umwelt-, Familien-, Finanz- und Sozialpolitik, wie der Referent laut einem Pressebericht der Senioren-Union an Beispielen festmachte. So gelte in der Steuerpolitik, die Schwachen zu entlasten, in der Schulpolitik von den Menschen auszugehen, in der Finanzpolitik nicht die Schulden an die nächste Generation zu vererben und auch behinderte Menschen als Abbild Gottes zu sehen. „Sterbehilfe geht auf keinen Fall und widerspricht der Würde des Menschen“, erklärte Sontheim.

Der Mensch sei immer das Abbild Gottes, sagte der Referent. Mit einem Deckengemälde aus der Sixtinischen Kapelle konnten sich die Senioren in die Schöpfungsgeschichte hineinversetzen. Die Schöpfungsordnung im Alten Testament strebe von der Unordnung zur Ordnung. Das Neuen Testament berichtet in Mt.20,1-16 von einem Gutsbesitzer, der allen Arbeitern den gleichen Lohn ausbezahlt, unabhängig von ihrer Arbeitszeit. Nach diesem biblischen Gleichnis erhalten alle Arbeiter einen Denar, der zur Existenzsicherung für einen Tag reiche und keine Unterschiede mache. Hier sieht Sontheim eine „ soziale Komponente“, denn wer arbeitet, wird entlohnt. Politik nach der christlichen Botschaft gelinge zwar nicht immer, doch sie bewahre vor einem „gottlosen System“.