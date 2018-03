Jetzt anmelden für den 12. Wangener Genusslauf

Zum 12. Mal wird am Sonntag, 22. April, der Wangener Genusslauf, der Firmen- und Jedermannlauf, stattfinden. Die Organisatoren des Lauf und Triathlon Club (LTC) Wangen arbeiten laut Pressemitteilung daran, dass die 900 bis 1000 erwarteten Teilnehmer wieder ein genussvolles Laufevent erleben dürfen. Auf der permanenten Halbmarathonstrecke rund um Wangen stehen die Distanzen von elf Kilometern, 15 Kilometern und 21 Kilometern zur Auswahl, sowohl für Läufer als auch für Nordic Walker. „Für einen verbesserten Ablauf starten heuer die Läufer erstmals vor den Walkern“, sagt Vereinsvorstand Helmut Hermann. Auf eine Zeitnahme wird bewusst verzichtet. Prämiert werden stattdessen die Firmenteams – und dieses Jahr neu in separater Wertung – auch Vereinsteams mit den meist gelaufenen Kilometern. Start und Ziel wird an der Ebnethalle der Realschule Wangen sein, wo für die Teilnehmer Parkplätze, Umkleideräume und Duschen zur Verfügung stehen. 90 Helfer, die 130 Helferposten belegen, werden für einen reibungslosen Ablauf sorgen. In Startwellen werden um 11 Uhr zuerst die Läufer und dann die Nordic Walker auf die Strecke geschickt. An vier Verpflegungsstellen werden die Sportler mit Getränken und Essen versorgt. Im Zielbereich gibt es einen Massageservice der Praxis Medobs, sowie Kaffee und Kuchen, warme Speisen und Getränke. Jeder Teilnehmer erhält Genusslauf Socken als Geschenk im Ziel. Ein Teil des Erlöses wird einer gemeinnützigen Organisation gespendet. Dieses Jahr hat sich der Verein für die Ronald McDonalds Kinderhilfe entschieden. Ausschreibungen gibt es bei Laufsport Gralki in der Bindstraße 64 in Wangen und weitere Infos unter www.laufsport-gralki.de Foto: Hans-Willi Fentzl