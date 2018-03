Jess Jochimsen tritt in der Häge-Schmiede auf

Jess Jochimsen ist am Samstag, 3. März, mit dem Programm „Heute wegen gestern geschlossen“ Kabarett-Song-Dias um 20 Uhr in der Häge-Schmiede zu Gast. Laut Ankündigung ist Jochimsen „skurril, poetisch und genau beobachtend.Und was er findet, ist wie sein Programm: Tragödie und schreiend komisch.“

Jess Jochimsen will nachdenken. An seiner Stammkneipe hängt außen ein Schild: „Heute wegen Gestern geschlossen.“ Das bringt es auf den Punkt. Weil gestern einfach alles zu viel war, machen wir heute zu. Aber Zusperren und Hoffen, dass alles wieder so wird wie früher, ist kein Plan, so die Ankündigung. Zurückgelehnt und entschleunigt dreht der Freiburger Autor, Kabarettist, Fotograf und Musiker den notorischen Rechthabern den Ton ab und beweist, was Satire alles sein darf: anrührend, klug, bilderreich, musikalisch und nicht zuletzt sehr lustig.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10,Telefon 07522/74211, Reservierungen sind möglich per E-Mail an maria.neumann49@t-online.de oder unter Telefon07522 / 29131. Die Abendkasse im Weberzunfthaus-Café, Zunfthausgasse 9/1, ist ab 18 Uhr geöffnet.Foto: Britt Schilling