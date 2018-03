Jana Brugger fährt aufs Podest

Drei Rennläufer des SV Falken Wangen waren bei der VR-Talentiade in Albstadt-Ebingen am Start. Jana Brugger konnte mit einem zweiten und einem dritten Platz an beiden Tagen auf das Podest fahren und sich somit für das Finale der VR-Talentiade qualifizieren.

Die Ergebnisse im Detail: VR-Talentiade 1. Vielseitigkeits-Riesenslalom Samstag: Jana Brugger 3.; Tom Krcsmar 5.; Carina Brugger 8.; VR-Talentiade 2. Vielseitigkeits-Riesenslalom Sonntag: Jana Brugger 2.; Tom Krcsmar 4.; Carina Brugger 5.; U12 Kids-Cross: Paul Neumann 21. Paul Neumann war beim U12 Kids-Cross am Hündle bei Oberstaufen am Start. Bedingt durch die schwierigen Verhältnisse musste er sich mit dem 21. Platz zufriedengeben.