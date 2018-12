Jam-Session im Jazz Point

Jeweils am zweiten Donnerstag im Monat treffen sich Musiker aller Altersklassen und Stilrichtungen im Schwarzen Hasen in Wangen-Beutelsau, um dort gemeinsam Musik zu machen. Die nächste Session ist laut einer Pressemitteilung der Veranstalter am Donnerstag, 13. Dezember, ab 19.30 Uhr. Eröffnet wird sie von der Jazz-Rock Formation Jazzpool der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu. Vor allem werdenden Musikern sollen so erste Bühnenerfahrungen in lockerer Atmosphäre ermöglicht werden. Wer mitmachen möchte, meldet sich entweder am Abend oder vorab per E-Mail an session@jazzpoint-wangen.de an. Für die Eröffnung der Sessions werden immer wieder Bands gesucht. Der Eintritt ist frei. Unter www.jazzpoint-wangen.de gibt es Infos. Foto: Jazz Point Wangen