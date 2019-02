Die Isnyer Stubenmusik tritt am Sonntag, 17. Februar, um 11 Uhr im Giebelsaal der Badstube in Wangen auf. In ihrem Programm „Bloß it hudle“ reist die Gruppe zurück in die Jahre 1848 und 1849 und erzählt, was die Isnyer während der ersten demokratischen Erhebung in Deutschland bewegte, heißt es in einer Pressemitteilung. Isny gehörte nicht zur Speerspitze der Revolution und setzte eigene Prioritäten. So prallen laut Ankündigung die unterschiedlichen Ansichten über die Ziele der Revolution in den Dialogen von Stubenmusikchef Johannes Rahn aufeinander. Dazu gibt es „revolutionäre“ Musik aus dem Zisterzienserinnenstift Gutenzell und Stücke des Memmingers Christoph Rheineck. Abgerundet wird der Abend mit Tanzmusik aus alten Allgäuer Notenbüchern. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.