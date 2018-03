In Leupolz hat jung und alt Freude am Sport

Bei der Jahreshauptversammlung des Turn-und Sportvereins Leupolz im Gasthaus Hirsch gab die Vorsitzende Alexandra Mergenthaler den Leitern der Abteilungen Gelegenheit, ihre Aktivitäten vorzustellen, die wöchentlich mit Teilnehmern aller Altersklassen durchgeführt werden.

Wenn am Montag Mamas, Omas oder Papas mit ihren Kleinkindern zu Kathrin Schwan ins Eltern-Kind Turnen kommen, dann wird erst einmal ein Lied gesungen. Aufgewärmt wird mit Musik und die Kinder dürfen sich frei bewegen. Die Kleinen seien voll bei der Sache und hätten sehr viel Spaß an Bewegung. Mit einem Fingerspiel endet dann die Stunde. Sehr viele Eltern würden dieses Angebot nützen.

In der Nordic Walking Gruppe von Walter Achberger kommen Naturliebhaber ganz auf ihre Kosten. Auch wenn die Tourenlängen wetterbedingt mal länger oder kürzer seien, wichtig sei die Verbindung zur Natur und nicht selten hielte manch einer für einen Moment inne, um ihre Schönheit zu genießen. Maria Fricker leitet u.a. die Gymnastikfrauengruppe. Tanzen, spielen, entspannen... und danach ein gemeinsames Frühstück. Besser könne es nicht sein.

Elisabeth Hofmann und „ihre“ Damen zwischen 69 und 89 Jahren, zeigen, dass Bewegung keine Altersgrenze hat. Ein Schwerpunkt ihrer Disziplin ist die Stürzprophylaxe und Reaktionsfähigkeit. Und nicht zuletzt sei das Wichtigste die Beweglichkeit. Bettina Wandel bringt Kindern von fünf bis sieben neben dem Turnen an den Großgeräten auch bei, wie man die Überwindung vor Höhen überwindet. Sie freut sich über steten Zuwachs, was beweist wie wichtig es ist schon im Kindesalter die Freude an Bewegung vermittelt zu bekommen. Weitere Angebote des Vereins sind Qi Gong, Tischtennis und Stepaerobic. Und alle Disziplinen gemeinsam ist die Freude an Bewegung.

Verein ehrt Mitglieder

Der Verein, der 1980 gegründet wurde umfasst 372 Mitglieder. Für 30 Jahre verdienstvolle Vereinsarbeit geehrt wurde Maria Fricker. Elisabeth Hofmann gar für 35 Jahre. Die Vorsitzende Alexandra Mergenthaler kann auf eine zehnjährige Arbeit im Verein zurückblicken.

Vorstand wird gewählt

Gewählt wurde der 2.Vorsitzende. Jörg Schneider behielt einstimmig per Handzeichen sein bisheriges Amt. Auch die Kassiererin Tamara Wandel und die beiden Kassenprüferinnen Elisabeth Hofmann und Beatrix Kugel wurden einstimmig wiedergewählt. Der Ortsvorsteher Anton Sieber leitete den Wahlvorgang mit „wachsamen Augen“. Gleich für den folgenden Tag war der Ausflug zum Eistobel geplant.Und alle Teilnehmer freuen sich auf das Sommerfest, das voraussichtlich im Juni 2018 stattfinden soll.