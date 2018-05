In Kreissparkasse steht die Biomechanik im Mittelpunkt

Im Fokus der 31. Unternehmenspräsentation der Kreissparkasse Wangen steht dieses Mal die Zebris Medical GmbH aus Isny. Eröffnet wurde die Ausstellung am Mittwochabend im Kreise geladener Unternehmer und Gäste. Das dieses Mal ausstellende Technologieunternehmen verfügt seit 30 Jahren über Erfahrung in der Biomechanik und entwickelt und produziert Messsysteme für menschliche und tierische Bewegungsabläufe, die weltweit vertrieben werden.

Aud den Anfangsbuchstaben der Gründer Ludwig von Zech und Wolfgang Brunner und dem Standort Isny entstand vor 30 Jahren der Firmenname Zebris (Zech, Brunner, Isny). Ihre Hard- und Software ist in den Geschäftsbereichen Medizin, Dental, Sport und Industrie in orthopädischen, geriatrischen und neurologischen Reha-Kliniken, Zahnarztpraxen, Dentallabors, Kliniken, wissenschaftlichen Einrichtungen, im Orthopädietechnik-Fachhandel, aber auch in der Wirtschaft durch Werkassistenzsysteme zu finden. Rund 40 Mitarbeiter sind mit der Entwicklung und Produktion und dem Vertreib der medizinischen Geräte an drei Standorten in und um Isny beschäftigt. In 35 Ländern weltweit ist Zebris mit seinen Produkten vertreten.

Angefangen habe alles mit Ultraschall-Lauftechnik, erzählte Geschäftsführer Wolfgang Brunner im Rahmen der Ausstellungseröffnung. Messplatten und -systeme werden zwar laut Brunner auch noch von anderen Unternehmen hergestellt: „Unser großes Plus ist aber: Unsere Technologie ist sehr genau und robust.“ So robust, dass beispielsweise in Australien auch schon mal ein Elefant aufs Zebris-Gerät geführt wurde, wie ein Video-Clip verdeutlichte.

Vom Gerät zur Behandlung von Gangstörungen bis hin zum Kiefervermessungssystem reicht die Palette der Zebris-Produkte. „Derzeit haben wir drei Zielprojekte mit Kooperations-Partnern am Laufen“, blickte Brunner auch voraus. Dabei geht es um die Neuentwicklung eines eigenen, intelligenten Laufbandes zum Eigentraining und einen „Office walk“, der getreu dem Motto „Gehen statt sitzen und stehen“ sowohl für hyperaktive Schüler oder als Arbeitsplatz auf dem Laufband genutzt werden kann. Über Besonderheiten dieser Gerätschaften wollte und konnte Brunner noch nicht reden: „Das muss noch patentrechtlich abgesichert werden.“ Auch in der Orthopädie-Schuhtechnik und in der Veterinärmedizin sieht Zebris interessante Geschäftsfelder, die beide das detaillierte Vermessen und die Auswertung der Parameter zum Inhalt haben.

Woher kommen all’ diese Ideen in diesem breiten Feld, wollte Andreas Middelberg, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Kreissparkasse, von Wolfgang Brunner wissen. „Von uns, aber auch von unseren Kunden. Teilweise sind es auch Weiterentwicklungen von Dingen, die wir schon haben“, antwortete er. Der Aufwand für Soft- und Hardware liege bei etwa zwei Dritteln zu einem Drittel: „Die Wertigkeit ist allerdings umgekehrt. Der Kunde ist nicht bereit, für die Software zu bezahlen, aber für die Hardware.“ Verbaut werden in Isny im Übrigen fertige Komponenten von Zulieferern. Brunner: „Es ist ein Baukastensystem. Die Qualitätskontrolle wollen wir aber selbst im Griff haben.“