In der Unterstadt tut sich am meisten

Kommen und Gehen im Altstadtbereich: Beim Einzelhandel und Gewerbe in und um die Wangener City hat sich auch in den vergangenen Monaten einiges getan. Die SZ gibt wieder einen aktuellen Überblick, welche Räumlichkeiten derzeit leer stehen, wo sich etwas verändert hat und wo sich in absehbarer Zeit etwas tun wird.

Bindstraße/Spitalstraße

Den „Bodyshop Wangen“ in der Bindstraße 37, wo einige Monate lang Sportlernahrung und Nahrungsergänzungsmittel angeboten wurden, gibt es seit einigen Wochen nicht mehr. Die Schaufenster sind mittlerweile zugeklebt. Noch im Juli soll sich dort jedoch wieder etwas tun. Annalina Shaban plant ein Geschäft mit „orientalischen und afrikanischen Lebensmitteln“.

Auf der gegenüberliegenden Seite, in der Bindstraße 34, gibt es in den kommenden Monaten ebenfalls eine Veränderung. Ende November wird Jürgen Feistauer, Inhaber von „iD mccaps“, an die Isnyer Straße umziehen, wo dann die beiden „mccaps“-Standorte zusammengelegt werden sollen. Seit 2012 ist Feistauer mit seinem Geschäft für Textildruck und -stickerei sowie für Vereins- und Firmenbekleidung in der Bindstraße präsent, davor war er in der Schmiedstraße.

Den Handel Ende März beendet hat die Wild-Uhren-Schmuck-Optik GmbH. Nach 90 Jahren will sich das Wangener Traditionsgeschäft laut Aushang im Schaufenster „neu positionieren“ und ist nur noch für Reparaturen, Umarbeitungen oder Anfertigungen tageweise geöffnet. Weiterhin leer steht seit Ende 2017 die Gewerbefläche im „Haus Waldner“, Bindstraße 5. Dort war zuvor ein Architekturbüro beheimatet. In dem Gebäude sind das Erdgeschoss und der erste Stock zu vermieten.

Vor wenigen Wochen eröffnet hat dagegen der schon länger angekündigte Barber-Shop in der Spitalstraße. Betreiber des Männersalons in den früheren Räumen von „surf4snow“ ist der türkische Barbier Musaffer Zurnaci.

Schmiedstraße

Bewegung im Einzelhandel gibt es demnächst auch in der Schmiedstraße, genauer: im Haus Nummer 18. In das einstige Fisch- und Gemüsemärktle war vor rund zwei Jahren das Modegeschäft „flo’s fashion“ eingezogen, das zuvor in der Bindstraße 37 ansässig war. Nun gibt es einen „Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“, weil die Wangener Filiale des Unternehmens (weitere sind in Bad Waldsee und Tettnang) Mitte Juni geschlossen wird.

Paradiesstraße/Braugasse

In der nördlichen Braugasse sind mittlerweile wieder alle Gewerberäume belegt. Wo früher der Wangener Norbert Unfug mit seinem Kerzenatelier Pusteblume beheimatet war, hat vor kurzem der Pizza Express „Da Mimmo“ eröffnet. Inhaberin ist Nadine Allgeier, die zuvor das „La Fontana“ in der Herrenstraße geführt hatte. Bereits seit Anfang des Jahres geschlossen hat das Tom-Tailor-Bekleidungsgeschäft in der Paradiesstraße. Derzeit läuft die Suche nach einem Nachfolger für die gut 100 Quadratmeter Gewerbefläche neben dem Martinstor.

Herrenstraße/Marktplatz

Noch länger leer, nämlich seit Mitte Dezember, steht am Marktplatz die frühere Filiale von Wolle Rödel. Dem Vernehmen nach sollen sich die etwa 70 Quadratmeter großen Räumlichkeiten in den kommenden drei Monaten wieder mit Leben füllen. Wenige Meter weiter, in der Herrenstraße 8, wo bis zum Februar noch Haushaltswaren angeboten worden waren, soll nach SZ-Informationen ein Blumengeschäft vorgesehen sein.

Lindauer Straße

Seit einigen Wochen hat das „Modewerk“ in der Lindauer Straße wieder geschlossen. Das Bekleidungsgeschäft für Schuhe, Funktions- und Alltagskleidung im früheren „Kaufhaus X“, neben dem Kino, hatte erst vor gut einem Jahr eröffnet.

Das Café Räblus ist ohne Betreiber

Im Juli 2017 hatte mit dem „Räblus“ ein integratives Café eröffnet, das neben dem normalen Gastronomiebetrieb auch psychisch kranken Menschen im Rahmen des betreuten Wohnens eine Tagesstruktur bieten sollte. Pächterin des Cafés in der Räumen der früheren Weinstube Reblaus war die Schweizerin Katrin Wermuth, als Untermieterin des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg (ZfP). Als vergangenen Herbst das Kulturprogramm im „Räblus“ startete, hatte die Pächterin wegen der besseren Organisation bereits die Öffnungszeiten in den Nachmittag verlegt. Doch auch diese Anpassung an die Tagesstruktur zeigte nicht die erhoffte Wirkung. „Ein wirtschaftlicher Betrieb ist unter diesen Bedingungen nicht machbar“, so Katrin Wermuth zur SZ. Auf SZ-Nachfrage erklärt das ZfP, dass es dort keinen gewerblichen Gastronomiebetrieb mehr geben, der Tagesstättenbetrieb in den Räumen aber fortgeführt wird. Man überlege sich, wie der Standort weiterentwickelt werden könne, denkbar seien hier auch künftig kulturelle Veranstaltungen.