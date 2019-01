Immer weniger Menschen leben in Wangen

Von Deutsche Presse-Agentur

Nach einem Streit hat ein Mann in Kirchheim in Baden-Württemberg zwei Menschen mit seinem Auto angefahren und leicht verletzt.

„Es fing damit an, dass eine Person am Samstagabend eine Fensterscheibe in einem Lokal eingetreten hat“, sagte ein Polizeisprecher. Danach flüchtete der Täter in einer Menschengruppe. Es handelt sich um einen 16-Jährigen.

Der 48 -jährige Gastwirt setzte sich hierauf in seinen Jeep Wrangler und machte sich auf die Suche nach der Gruppe, die er schließlich auch fand.