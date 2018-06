Immer mehr Pendler auf den Straßen unterwegs

Wangen ist eine Stadt der Pendler: 6037 Menschen verlassen jeden Tag die Stadt, um zur Arbeit zu kommen. Nimmt man jene 6689 Personen hinzu, die deshalb täglich nach Wangen einfahren, sind auf den Straßen in der Summe knapp 13 000 Menschen zu diesem Zweck unterwegs. Was auf den ersten Blick als große Zahl wirkt, relativiert sich aber: Denn mit 55 Prozent ist der Pendleranteil im Schnitt aller Kommunen im Land (80 Prozent) besonders niedrig – laut Stadtverwaltung ein positives Signal für den Wirtschaftsstandort Wangen.

Und der SWR, der jüngst diese Daten für alle Städte und Gemeinden Baden-Württembergs auf Grundlage einer Untersuchung der Pendlerverflechtungen durch die Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg zusammengestellt hat, stützt die These von Wirtschaftsförderer Holger Sonntag. Denn beim Vergleich der Pendlerströme von 2013 und 2017 fällt auf: Mit zuletzt 11 613 Arbeitsplätzen in 832 Betrieben innerhalb der Wangener Stadtgrenzen gab es binnen vier Jahren ein Plus von 14 Prozent.

Demgegenüber stieg die Zahl der Auspendler „nur“ um elf, jene der Einpendler aber um 19 Prozent. Heißt: Die Menschen finden vermehrt Jobs in Wangen und seinen Teilorten. „Das bestätigt die gute wirtschaftliche Entwicklung, die wir auch in Wangen wahrnehmen“, so Sonntag. Und: „Leben und Arbeiten ist direkt am Standort gut miteinander verbunden.“

Fachkräftemangel als Ursache?

Für den Wirtschaftsförderer lässt sich aus den Daten zudem herauslesen: Der Fachkräftemangel ist auch in Wangen angekommen. Denn die Unternehmen suchten Leute in einem immer weiteren Umfeld. Steigende Pendlerzahlen allgemein sind für Sonntag die „logische Folge“ – zunehmende Verkehrsprobleme allerorten inklusive. Darin spiegelt sich für ihn im übrigen auch der Mangel an hiesigen Gewerbeflächen wider.

Wenig überraschend erscheint, dass der Anteil der Wangener, die täglich nach Ravensburg fahren, besonders hoch ist. Mit 970 Pendler nimmt die größte Stadt im Landkreis die Spitzenstellung vor Lindau (653) ein. Den umgekehrten Weg nehmen 230 Menschen im Fall Ravensburg. Für Lindau liegt kein Material vor, da sich die Erhebung auf Baden-Württemberg bezieht.

Dass Städte gemeinhin mehr Arbeitsplätze bieten als kleine Orte, zeigt sich auch in der weiteren Rangfolge. Hier rangieren – allerdings mit weitem Abstand zu Ravensburg und Lindau – Lindenberg (314 Pendler), Friedrichshafen (262) und Isny (243) auf den weiteren vorderen Plätzen.

Das Ranking veranschaulicht damit ebenfalls: Die meisten Wangener Auspendler müssen vergleichsweise kurze Wege in Kauf nehmen. Das zeigt auch der Landesschnitt: Demnach brauchen 72 Prozent aller baden-württembergischen Pendler weniger als 30 Minuten zu ihrem Arbeitsplatz.

Allerdings gibt es in Wangen auch Menschen, die teils sehr lange Wege zurücklegen: 55 arbeiten in Stuttgart, 47 in München und je 35 in Reutlingen beziehungsweise Ulm. Für Holger Sonntag überraschend: 66 Wangener verdienen ihr Brot in der Schweiz.

Der Wirtschaftsförderer hält einen weiteren Anstieg der Pendlerzahlen für „durchaus vorstellbar“ – zumal sich die Daten von Bundesanstalt für Arbeit und SWR auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte beziehen und die tatsächlichen Zahlen ohnehin höher liegen dürften. Dann: Andere Gruppen wie Beamte, Selbstständige, Schüler und Studenten sind wegen dieser Grundlage nicht mit eingerechnet.

Allerdings: „Es gibt auch Gegenbewegungen“, so Sonntag. Der Trend zu flexibleren Arbeitszeiten könnte die Verkehrsströme zumindest in den Hauptzeiten abmildern. Auch in die Digitalisierung setzt er Hoffnung, mit der sich daraus zunehmend bietenden Möglichkeit, von daheim aus zu arbeiten.

Betriebswohnungen im Gespräch

Die Stadt selbst will übrigens ebenfalls die Hebel ansetzen. Aktuell forciert sie die Wiederbelebung der Idee von Betriebswohnungen. Heißt: Wangener Unternehmen sorgen durch Investitionen in die Schaffung von Wohnraum mit dafür, dass ihre Beschäftigten vor Ort eine Bleibe finden können. Im Zuge der Debatte um die Ausgestaltung des anstehenden Baugebiets zwischen Haid und Wittwais hatte OB Michael Lang diese einst gängige und auch in Wangen – etwa an der Erba – praktizierte Form des Wohnungsbaus öffentlich wieder aufs Tapet gebracht.

Sonntag berichtet, dass die Idee nicht nur ein Schlagwort bleiben soll: Örtliche Firmen hätten ebenso Interesse signalisiert wie auch mögliche Bauträger. Es gebe Gespräche. Wer sich beteiligen will, hält die Stadt noch unter Verschluss. Bei der Standortfrage kämen hingegen alle derzeit bekannten und in Planung befindlichen Wohngebiete in Frage.

Mehr Ein- als Auspendler im Wangener Umland

Die Studie weist Daten für die Gemeinden aus dem Wangener Umland aus. In fast allen Fällen fahren die meisten Menschen nach Wangen zur Arbeit: Argenbühl (619), Kißlegg (613) und Amtzell (400). Aus Achberg pendeln die meisten Richtung Lindau (170). Pendler- und Arbeitsplatzzahlen beziehen sich auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Hier eine Auswahl:

Kißlegg:

Von 9015 Einwohnern arbeiten 1107 auch direkt hier (31 Prozent). Der Ort hat 2551 Arbeitsplätze in 252 Betrieben. In Kißlegg gibt es mehr Auspendler als Einpendler. Das Verhältnis steht 2438 zu 1442 Menschen. Zwischen 2013 und 2017 stieg die Zahl der Auspendler um 14, die der Einpendler aber nur um sechs Prozent. Der Arbeitsmarkt im Ort ist in diesem Zeitraum um fünf Prozent gewachsen.

Argenbühl:

Von 6240 Einwohnern arbeiten 411 auch direkt hier (16 Prozent). Der Ort hat 1011 Arbeitsplätze in 141 Firmen und Betrieben. Auch in Argenbühl gibt es mehr Auspendler als Einpendler. Das Verhältnis liegt bei 2163 zu 600 Menschen. Zwischen 2013 und 2017 stieg die Zahl der Auspendler um zwölf, die der Einpendler sogar um 15 Prozent. Der Arbeitsmarkt im Ort ist in diesem Zeitraum um zehn Prozent gewachsen.

Amtzell:

Von 4155 Einwohnern arbeiten 289 arbeiten direkt im Ort (17 Prozent). Der Ort hat 1062 Arbeitsplätze in 137 Firmen und Betrieben. Amtzell zieht täglich 772 Einpendler aus der Region an, 1450 Einwohner verlassen aber täglich für die Arbeit die Gemeinde. Auffallend: Bei der Entwicklung der Arbeitsplätze und der Einpendler bildet Amtzell eine Ausnahme. Denn die Zahl der Jobs sank zwischen 2013 und 2017 um 23 Prozent auf 1062. Die Zahl der Einpendler schrumpfte gar um 30 Prozent. Auspendler gab es seither 15 Prozent mehr. Ein Erklärungsansatz: In diesen Zeitraum fiel die Krise bei der Firma Schnell, die Jobs in dreistelliger Höhe gekostet hat.

Achberg:

Von 1680 Achbergern arbeiten 97 direkt hier (15 Prpzent). Der Ort hat 411 Arbeitsplätze in 42 Firmen und Betrieben. Auch in Achberg gibt es mehr Auspendler als Einpendler: Das Verhältnis liegt bei 554 zu 314 Menschen. Zwischen 2013 und 2017 stieg die Zahl der Auspendler um zwölf Prozent an, bei den Einpendlern waren es elf. Die Zahl der innerörtlichen Jobs wuchs um zwölf Prozent.