Im Wangener Rat geht es über Breitband, Budgets und Bahnsteighöhen

Der Haushaltsplan 2018 für die Stadt Wangen kann aller Voraussicht nach wie geplant am 19. Februar verabschiedet werden. Der Gemeinderat arbeitete sich bei der zweiten Lesung am Montagabend komplett durch das insgesamt knapp 800 Seiten starke Etatwerk. Einige Teilbereiche sorgten dennoch für Gesprächsstoff, teils sogar für Heiterkeit und Verärgerung.

War die erste Lesung des erstmals im sogenannten doppischen Rechnungssystem konzipierten Wangener Haushalts vergleichsweise zäh verlaufen, weil zeitbedingt ganze Teilbereiche des Etatwerks und damit viele Informationen fehlten, so lief die zweite Beratungsrunde wesentlich flüssiger. Kämmerin Yvonne Winder und ihr Team hatten in den vergangenen Wochen ganze Arbeit geleistet, den Haushaltsplan auch mit wichtigen Erläuterungen vervollständigt, und so dafür gesorgt, dass die (Verständnis-)Fragen der Räte sich diesmal in Grenzen hielten. Gesprächsbedarf gab es naturgemäß trotzdem.

Nachdem Andrea Feuerstein über die aktuelle Belegung in den Kindergärten informiert hatte (Ü3: Innerstädtisch fast alles voll, Ortschaften: wenige Plätze frei; U3: zwölf freie Plätze, vor allem in der Waldorfschul-Kita), ging es um die Budgets der Schulen. Diese setzen sich einerseits aus einem von der Schülerzahl abhängigen Teil, zum Anderen aus einem Sockelbetrag von 4000 Euro zusammen. Laut Kämmerin Winder liefen in den vergangenen Jahren bei einzelnen Schulen manche Leistungen des Bauhofs für die Schule aber nicht über deren Budget, sondern wurden, wie es im damaligen Haushaltssystem möglich war, über „innere Verrechnungen“ verbucht. Dies ist mit der neuen „Doppik“ nicht mehr möglich, sodass künftig alle Leistungen des Bauhofs – seien es für Möbelstücke oder bei Veranstaltungen – zwingend aufs entsprechende Schulbudget angerechnet werden. „Das ist gegenüber den Schulen, die das auch bislang so gemacht haben, gerecht“, sagt die Wangener Kämmerin. Und: „Damit wird im Haushalt grundsätzlich für mehr Transparenz gesorgt und in diesem Fall das Bewusstsein geschärft, dass der Bauhof auch Kosten verursacht.“

Bei dem Punkt „Umlage für den Zweckverband Breitbandversorgung“ – Kosten: 25 000 Euro – verwies OB Michael Lang auf ein „Arbeitskonzept“, das für die kommenden Jahre ausgearbeitet werden soll. Dies kommentierte Roswitha Geyer-Fäßler so: „Man zahlt so viel für das Gefühl, dass eigentlich gar nicht so viel passiert.“ Gerade in Karsee, der Heimat der CDU-Rätin, soll jedoch in absehbarer Zeit einiges passieren. Laut Tiefbauamtsleiter Peter Ritter sollen im Zuge des Leitungsbaus durch den Zweckverband Haslach-Wasserversorgung in Richtung Vogt auch Leerrohre für die Breitbandversorgung verlegt werden. Geplant sei im Jahr 2019 ein Abzweig bei Hochberg in Richtung Karsee, um damit das schnelle Internet auch in den kleinsten Wangener Teilort zu bringen. Zumindest bei den Kabelverzweigern im Ortskern wäre dann eine Bandbreite von mindestens 50 MBit verfügbar – zehnmal mehr als aktuell. „Der Förderantrag beim Land läuft, er dauert aber ein Jahr“, so Ritter.

In Sachen Bahnhofsmodernisierung sind heuer 500 000 Euro und für die kommenden beiden Jahre insgesamt 1,8 Millionen Euro eingeplant. Bekanntlich sollen die Gleise verlängert und barrierefrei werden, zudem soll eine Unterführung mit Aufzügen gebaut werden. Die Genehmigung sei bereits erteilt, sagt Peter Ritter, doch die Planungen würden derzeit stocken. Der Grund sind unterschiedliche Vorstellungen in puncto Bahnsteighöhe: Das Land Baden-Württemberg will (und fördert bereits) eine Höhe von 55 Zentimetern, der Bund favorisiert eine Höhe von 76 Zentimetern – was im Gremium teilweise für Heiterkeit und Ärger sorgte. „Die Bahn macht bei ihrer Planung erst weiter, wenn man sich auf eine Höhe geeinigt hat“, so der Tiefbauamtsleiter weiter. Die Verzögerung des Bauprojekts könnte jedoch für Wangen auch Vorteile haben, wie in der Ratssitzung anklang. So könnten die Arbeiten an Bahnsteigen und Unterführung dann vonstatten gehen, wenn auf der Strecke zwischen Wangen und Hergatz wegen des Neubaus der Eisenbahnbrücken über die Lindauer Straße und die Argen eh keine Züge verkehren. Dies wird in der Zeit vom 12. April bis zum 13. Juli 2019 der Fall sein. Und: Sollte Wangen doch einen höheren Bahnsteig bekommen, wäre dies laut OB Michael Lang im Allgäu ein Alleinstellungsmerkmal und würde vielleicht die Chance auf einen Fernzughalt erhöhen.

Projekte, zu denen es keinen Ratsbeschluss oder zumindest keine Kostenberechnung gibt, schlagen sich entweder gar nicht oder nur rudimentär im neuen Haushaltsplan nieder. So fehlte bei den Sportstätten beispielsweise das Thema „Eisbahndach“ gänzlich. „Hier ist noch nicht einmal Baurecht da“, informierte Bauamtsleiterin Astrid Exo. Beim geplanten Neubau des Kindergartens St. Antonius (Praßberg) ist zumindest eine erste Planungsrate als Investitionszuschuss vermerkt. „Da kommt der nächste große Brocken auf uns zu“, kündigte OB Michael Lang an.