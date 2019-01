Im Wangener Altersheim Zum Heiligen Geist spielen die Bewohner mit Hunden Verstecken

Schon wenn die freundlichen Vierbeiner mit ihren Herrchen und Frauchen durch die Gänge des Altersheims geführt werden, beginnen die Augen der Bewohner zu leuchten. Von Angst keine Spur, nur der Wunsch einmal übers Fell zu streicheln. Tierphysiotherapeutin Claudia Krug ist mit ihrem Hund Kaya und vier weiteren Teilnehmern ihrer Mantrail-Gruppe im Altersheim Zum Heiligen Geist zu Gast. Die Vierbeiner haben heute eine besondere Aufgabe: Sie suchen die Bewohner, die sich zuvor versteckt hatten.

Seit mehr als drei Jahren bietet Claudia Krug die spezielle Mantrail-Ausbildung an, die Hunde dahingehend sensibilisieren soll, Menschen zu finden. Dabei spiele die Rasse keine Rolle. Jeder Hund könne auf diese Art von Suche ausgebildet werden, so Krug.

Den Anfang machen Tata und ihre junge Besitzerin. Die beiden seien erst seit vier Monaten in der Ausbildung. Die Hündin ist gerade einmal zwei Jahre alt und lebte bis zu ihrem zehnten Lebensmonat auf den Straßen Sardiniens. Wen darf Tata nun suchen? Es geht zunächst ohne Hund hinauf in den zweiten Stock. Einige der Bewohner sitzen gemütlich im Aufenthaltsraum. Sie haben schon von dem Besuch auf vier Pfoten gehört und freuen sich schon aufs „Gefunden werden“. Eine Dame im Rollstuhl, die mit am Tisch sitzt wird gewählt. Sie gibt ihren Schal ab, der gleich in eine Tüte verpackt wird. Nun wird sie in ihr Zimmer geführt, wo sie darauf warten wird von dem Hund gefunden zu werden. Tata wird zunächst an der Leine mit Halsband an den Platz gebracht, an dem die Frau zuvor gesessen hat.

Sofort mit Leckerli belohnt

Beginnt die Arbeit wird auf das Brustgeschirr umgestellt. Nun darf die Hündin einmal am Schal riechen. „Such“, lautet das einmalige Kommando. Viele fremde Gerüche strömen in die feine Nase des Tiers und immer wieder schweift Tata ab. Doch nicht lange, da läuft sie geradewegs in das Zimmer der Gesuchten und stellt sich vor sie an den Rollstuhl. Jetzt wird die Hündin sofort belohnt: Mit Leckerlis und Streicheleinheiten wird Tata signalisiert, dass sie ihre Arbeit gut gemacht hat. Nun dürfen sich auch weitere Bewohner verstecken. Mal dauert es etwas länger, mal steuern die Hunde schnell auf die „Vermissten“ zu.

So auch Kaya, die Hündin von Claudia Krug. Sie macht diese Arbeit schon über vier Jahre mit ihrem Frauchen. Die neunjährige Mischlingshündin hat sichtlich Spaß am Auffinden der Menschen. Beim Anblick der Hunde werden bei vielen Heiminsassen Erinnerungen wach. „Ich hatte auch 15 Jahre lang einen Hund. Er hieß Axel und es war eine so schöne Zeit mit ihm“, erzählt eine Drau. Dabei streichelt sie liebevoll über das weiche Fell des Tiers und strahlt übers ganze Gesicht.

Durch einen Verdacht auf Kreuzbandriss vor vier Jahren konnte die Hündin Kaya von Claudia Krug keine schnellen Hundesportarten mehr durchführen. Daraufhin hätte die gelernte Tierphysiotherapeutin sich zunächst als Teilnehmerin einem Mantrail-Kurs angeschlossen und sich bald darauf entschieden selbst diese Ausbildung zu absolvieren. Seit drei Jahren hätte sie nun eine eigene Gruppe, die sich alle zwei Wochen im Großraum Wangen trifft. Mantrailen sei für Hunde jeden Alters geeignet und die Tiere haben viel Spaß daran, so Krug. Da jedem Mensch ein individueller Geruch zu eigen ist, muss der Hund auf seiner Suche alle anderen Gerüche ausschließen. Im Freien könne die Suche bei sehr heißem Wetter oder Regen erschwert werden. Auch drinnen sei es schwierig für die Tiere, da sich auf kleinstem Raum sehr viele Geruchsstoffe von vielen Menschen sammeln. Weitere Barrieren im Innenbereich seien auch Türen und Aufzüge. „Der Hund sollte spurtreu dem aktuellsten Geruch der zu suchenden Person herausfiltern“, sagt Krug. Aber da Tiere in freier Wildbahn auch die neueste Spur einer Beute aufnehmen, läge dies in der Natur eines jeden Hundes.

Tiere immer willkommen

Pflegedienstleiterin Annette Füssinger freut sich immer über Besuche dieser Art. „Hier sind Tiere jederzeit willkommen“, sagt sie. Es seien schon oft Besuchshunde zu Gast gewesen, die einfach nur gestreichelt wurden, so Füssinger. Zum Altersheim gehören auch Hühner, die die älteren Menschen des Heims täglich füttern würden und dabei behilflich seien, die Ställe zu säubern.

Auch für die Tierphysiotherapeutin und Hundetrainerin Claudia Krug war der Besuch sicher keine einmalige Aktion. Mensch und Tier hatten Spaß und doch ist die Fähigkeit von Hunden vermisste Menschen zu finden eine ernste und wichtige Trainingseinheit, die helfen kann, Leben zu retten.