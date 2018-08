Im Raum Wangen sind noch mehr als 300 Lehrstellen unbesetzt

Kurz vor dem offiziellen Beginn des neuen Ausbildungsjahres am 1. September sind im Landkreis Ravensburg noch mehr als 700 Lehrstellen unbesetzt. Auch gebe es zahlreiche Jugendliche, die bislang noch keinen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben. Die Agentur für Arbeit ruft deshalb eine Telefonaktion ins Leben. Das Motto: „Anrufen und Ausbildung klarmachen.“

Bis Ende Juli hatten Betriebe aus dem Landkreis Ravensburg rund 2100 Lehrstellen gemeldet. Stand Montag waren davon noch rund 700 unbesetzt. 400 davon entfallen auf den Agentur-Geschäftsstellenbezirk Ravensburg, etwas mehr als 300 auf jenen in Wangen.

Für Walter Nägele, Sprecher der regionalen Arbeitsagentur mit Sitz in Konstanz, sind dies keine überraschenden Zahlen. Sie bewegten sich in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Allerdings seien in den vergangenen Jahren die Betriebe grundsätzlich vermehrt dazu übergegangen, selbst auszubilden – auch angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels und der damit verbundenen Ungewissheit, „fertige“ Arbeitnehmer von außen zu bekommen. Auch erhofften sie sich „Stallgeruch“.

Allerdings gibt es nicht in jeder Branche noch Ausbildungsplätze. Im Geschäftsstellenbezirk Wangen, dessen Gebiet im Prinzip dem Württembergischen Allgäu entspricht, gibt es in folgenden Berufen die meisten offenen Lehrstellen: Einzelhandelskaufleute (29), Verkäufer (19), Bäckereifachverkäufer (16), Koch (15), Fachleute für Systemgastronomie, Maurer (10), Fleischereifachverkäufer (9) und Zimmerer (9).

Von der Tendenz her ähnlich sieht es im Geschäftsstellenbezirk Ravensburg aus, erklärte Walter Nägele. Spitzenreiter sind auch hier die Einzelhandelskaufleute mit gleich 48 offenen Stellen. Allerdings gibt es regionale Unterschiede zwischen Schussental und Allgäu. So werden in Wangen fünf Fliesenleger gesucht, in Ravensburg keiner. Genau umgekehrt verhält es sich bei den Fahrzeuglackieren.

Nach Angaben des Sprechers sei es durchaus sinnvoll, sich jetzt noch zu bewerben, auch wenn der Ausbildungsstart unmittelbar bevorsteht. In manchen Berufszweigen sei ein Einstieg auch noch im Oktober oder gar November möglich. Abhängig sei dies aber oft von den Berufsschulen. Sie zögen irgendwann zeitlich einen Strich, wenn Auszubildende so spät einstiegen, dass sie Gefahr liefen, im Unterrichtsstoff nicht mehr hinterher zu kommen.