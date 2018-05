„Fünf, sechs und sieben!“ Reinhard Schade gibt Gas. Die siebte Bodensee-Klassik-Rallye ist am Donnerstag in Bregenz gestartet. Beifahrerin Tina Gorschlüter stoppt die Zeit. Der Start am Festpielhaus ist in der vorgegebenen Zeit gelungen. Jetzt kann die erste Etappe übers Allgäu bis zum Lindauer Hafen losgehen. Mit ihrem Mercedes aus dem Jahr 1957 mit 52 PS werden sie nicht die schnellsten sein, doch darum geht es ihnen nicht, erklärt Tina: „Nette Leute treffen, schöne Autos sehen und die Landschaft genießen – das ist für uns die Bodensee Klassik.“

Hoch über dem Bodensee bei Eichwald stehen Zuschauer am Straßenrand und winken. Die Sonne hat sich zwar nicht ganz durch die Wolken gekämpft, der Bodensee rund um die Lindauer Insel, auf die der Blick in den Kurven immer wieder frei wird, glitzert trotzdem. Der Löwenzahn auf der Wiese blüht, die Kühe schauen verdutzt der bunten Perlenreihe von Oldtimern hinterher. Ein Hauch Benzingeruch wabert durch das halb-offene Capriodach ins Innere. „Hach, ist das schön“, ruft Reinhard.

Die 180 teilnehmenden Oldtimer fahren an drei Tagen mehr als 600 Kilometer durch das Allgäu, am Bodensee entlang und nach Tirol. Gewertet wird zwar auch die Zeit, die sie auf der Strecke für die insgesamt fünf Etappen benötigen. Doch wichtiger sind die Wertungsprüfungen, die unterwegs auf der Strecke warten. „Kannst du dir vier Sekunden merken, oder brauchst du einen Zettel?“, fragt Tina. 20 Meter in vier Sekunden müssen sie exakt fahren. Eine Lichtschranke am Straßenrand misst die Zeit. Eine hundertstel Sekunde zu langsam und es gibt Punktabzug für die Gesamtwertung.

Die Aufgaben bei den fünf bis zehn Rallyes im Jahr, die die beiden zusammen fahren, sind klar verteilt. Tina navigiert mit Karte und Wegbeschreibung und stoppt die Zeit bei den Wertungsprüfungen. Reinhard holt alles aus dem Oldtimer raus. Bis zu 130 Kilometer pro Stunde schafft der Mercedes 180 theoretisch. Von Maierhöfen über Ratzenried nach Wangen beträgt die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit allerdings nur 50, obwohl Reinhard sich in die Kurven legt. Gurte bei dem 61-jährigen Auto? Fehlanzeige.

200 Oldtimer-Fans warten

Stopp in Wangen: Ein Streckensprecher stellt alle Autos und Fahrer noch einmal vor. Vor der Kulisse von Marktplatz und Rathaus warten schon knapp 200 Oldtimer-Fans, zücken Fotoapparate, winken. Viel Zeit in der Allgäustadt bleibt den Fahrern allerdings nicht. Sie bekommen einen Stempel für ihre Bordkarte, werden mit Käse und Wasser versorgt – und schon geht die Fahrt weiter. Das Etappenziel Lindau wartet. „Perfekt in der Zeit“, wertet Reinhard die bisher absolvierte Strecke von 100 Kilometern durchs Allgäu – und gibt Gas. Denn nur die ersten 50 Oldtimer, die am Abend das Tagesziel Lindauer Hafen zuerst erreichen, bekommen einen Parkplatz direkt an der Uferpromenade. Tina und Reinhard schaffen es.

Unter Jubeln und Winken von Zuschauern am Hafen kommen sie an, erschöpft, aber glücklich, die erste Etappe ohne Panne, dafür aber mit gelungenen Prüfungen und atemberaubendem Panoramablick gemeistert zu haben. Den Abend lassen sie gemeinsam mit den anderen Fahrern, die nach und nach eintrudeln, in der Eilguthalle ausklingen. Mit Blick auf den Leuchtturm - und die Oldtimer.

Etappe zwei führt am Freitag von Bregenz nach Uhldingen-Mühlhofen und am Samstag geht es noch tief ins Allgäu nach Füssen. Danach bekommen alle Rallye-Teams ihre Wertung. Auf den Sieg hoffen Tina und Reinhard zwar nicht, aber eine gute Platzierung wegen ihrer gelungen Wertungsprüfungen – das sei schon drin. Und im nächsten Jahr wollen sie dann die Bodensee-Klassik Nummer acht mitfahren.