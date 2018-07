Im August wird in Wangen donnerstags wieder gewandert

Die Wangener Gästewanderungen starten wieder ab Donnerstag. 3. August. Das Gästeamt bietet bis zum 31. August für Einheimische und Gäste jeweils am Donnerstag von 9 bis 13 Uhr geführte Wanderungen rund um Wangen an. Auf halber Strecke werden die Wanderer auf einem der Bauernhöfe in der Umgebung zur Vesperpause mit belegten Broten, Most und Milch erwartet. Der Beitrag für Vesper und Getränke beträgt fünf Euro und wird vor dem Abmarsch im Gästeamt in der Bindstraße bezahlt. Kinder bis zwölf Jahre und Gästekarteninhaber sind kostenfrei. Die Auswahl der Strecken und die Führungen werden wie in den Vorjahren von erfahrenen Wanderführern des Schwäbischen Albvereins ausgesucht und geleitet, heißt es in der Mitteilung des Gästeamts weiter. Foto: Gästeamt