Im Allgäu sollen nach den Fasnetsferien doch wieder Züge rollen

Die Bahn reagiert auf die massive Kritik von vielen Seiten, nachdem sie am Montag den Zugverkehr im Württembergischen Allgäu komplett eingestellt hatte: Möglicherweise sollen jetzt bereits nach den Fasnetsferien auf den betroffenen Verbindungen wieder Züge rollen. David Weltzien, Vorsitzender der Regionalleitung DB Regio Baden-Württemberg, gab dies in einer am Mittwochvormittag verbreiteten Erklärung als Ziel aus. Zunächst war die Regio-Tochter DB Zug Bus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) von einem Ersatzverkehr auf allen betroffenen Linien bis zum 11. April ausgegangen.

Wörtlich erklärte Weltzien demnach: „Ziel ist es aber ganz klar, dass schon nach den Faschingsferien wieder Züge rollen. Dazu erarbeiten wir sowohl technische Lösungen als auch solche für Ersatzfahrzeuge aus anderen Regionen.“ Dies geschehe in enger Abstimmung mit dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg.

Der Verweis kann als Reaktion auf Forderungen des von Winfried Hermann (Grüne) geleiteten Hauses verstanden werden. Denn das Ministerium hatte die Bahn am Montag aufgefordert, bis Dienstagnachmittag eine Lösung vorzulegen, „wie der Schienenersatzverkehr mit Ersatzfahrzeugen aus dem DB-Konzern oder von anderen Verkehrsunternehmen kurzfristig wieder aufgenommen werden kann“. Sprich: Das Land hatte mit Verweis auf vertragliche Pflichten der Bahn den Ersatz mit Bussen, die für die Strecken zum Teil deutlich länger brauchen, nicht akzeptiert.

Ein Zug kommt aus Westfranken

Konkret sieht die Umsetzung der Forderung aktuell so aus: Die Westfrankenbahn habe bereits einen Zug zugesagt, weitere Gespräche laufen nach Angaben der Bahn. Und: Zwischenzeitlich seien die ersten Fahrzeuge der Baureihe VT 650 bereits wieder in den Betrieb genommen worden. Hintergrund: Dabei handelt es sich um jenen Zugtyp, bei denen am Freitag bei Routinekontrollen „Unregelmäßigkeiten“ festgestellt worden waren. Anschließend hatte die Bahn 20 von 80 Triebwagen vorsorglich aus dem Verkehr gezogen.

Zum technischen Zustand der Regio-Shuttles erklärte die Bahn am Mittwoch: „Die RAB überprüft seit dem Wochenende Fahrzeuge der Baureihe VT 650. Bei einigen von ihnen wurden Unregelmäßigkeiten im Bereich des Getriebes festgestellt. Sie wurden daher vorsorglich abgestellt.“ Daraus folgende Kapazitätsengpässe waren Grund für die Einrichtung des Ersatzverkehrs. David Weltzien wird in der Mitteilung weiter zitiert: „Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für die entstehenden Unannehmlichkeiten und bitten um Verständnis. Wir bleiben mit aller Kraft an dem Thema dran, um schnell für Verbesserungen zu sorgen.“

Für die anstehende Hochzeit der Fasnet kündigte die Bahn an, zusätzliche Busse bereitzustellen. Die Einstellung des Zugverkehrs war von den Rathauschefs im Württembergischen Allgäu auch aus diesem Grund heftig kritisiert worden.

Von den Ausfällen weiterhin betroffen sind die Verbindungen Memmingen – Kißlegg – Lindau sowie Kißlegg und Aulendorf (die Bedienung erfolgt seit Montag, 25. Februar, ausschließlich durch Busse) und Schemmerberg – Biberach (Verstärkerverkehr mit Bussen, da Zugverkehr mit geringerer Kapazität durchgeführt wird).

Informationsmöglichkeiten zu Reiseverbindungen

Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden und Pendlern im Bereich Allgäu, sich vor Fahrtantritt mittels Echtzeitinformationen in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App, der DB Streckenagent-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft über die aktuellen Reiseverbindungen zu informieren. Informationen gibt es auch beim Kundendialog DB Regio Baden-Württemberg unter der Rufnummer 0711 2092-7087 (montags bis freitags, 7 bis 20 Uhr).