Hymer-Leichtmetallbau spendet 4000 Euro an den Verein „H.O.P.E“

Die Firma Hymer-Leichtmetallbau hat für eine gemeinnützige Organisation aus der Region spenden gesammelt. Den Erlös aus verschiedenen Weihnachtsfeieraktionen sowie einer Spende der Geschäftsleitung überreichte der Steigtechnikspezialist laut Pressemitteilung dem Wangener Verein „H.O.P.E. We Help Children“ – einer Hilfsorganisation für schwerkranke Kinder in der Ukraine.

Die Auszubildenden hatten Waffeln gebacken, es wurden Lose für die interne Weihnachtstombola verkauft und Leitern aus dem Unternehmensbestand an die Mitarbeiter versteigert, heißt es weiter in der Mitteilung. Der erreichte Erlös aus verschiedenen Aktionen anlässlich der Betriebsweihnachtsfeier wurde anschließend durch die Geschäftsleitung von Hymer-Leichtmetallbau auf einen Gesamtbetrag von 4000 Euro aufgestockt. Der gemeinnützige Verein mit Sitz in Wangen im Allgäu setzt sich laut Mitteilung dafür ein, dass schwerstverbrannte, krebs- oder lungenkranke sowie pflegebedürftige totkranke Kinder in der Ukraine mit medizinischen Geräten, Medikamenten oder Spezialnahrung versorgt werden.

Bei Hymer-Leichtmetallbau ist es bereits seit 2012 Tradition, mit den Erlösen aus verschiedenen Weihnachtsfeieraktionen gemeinnützige Hilfsorganisationen aus der Region finanziell zu unterstützen. Erstmals wurde in diesem Jahr auch auf Weihnachtsgeschenke für Kunden verzichtet, um den bedürftigen Kindern, um die sich der Verein „H.O.P.E.“ kümmert, einen noch höheren Betrag zur Unterstützung zukommen lassen zu können.