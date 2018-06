Hymer-Leichtmetallbau meldet Rekordzahlen

Mit Steigtechnik auf dem aufsteigenden Ast. Mehr noch: Für das Geschäftsjahr 2016 vermeldet die Hymer-Leichtmetallbau sogar Rekordzahlen. Sowohl beim Umsatz als auch beim Personalbestand erreichte der Aluminiumspezialist mit dem Hauptsitz in Wangen-Käferhofen laut eigener Angabe historische Höchstwerte. Und die Aussichten für die kommenden Jahre sind ebenfalls optimistisch.

Von einem Umsatzwachstum auf 60 Millionen ist die Hymer-Leichtmetallbau vor rund einem Jahr ausgegangen, nun meldet der Steigtechnik- und Automotivehersteller mit 67,3 Millionen Euro für 2016 sogar eine historische Rekordmarke. Mit einem Plus von rund 25 Prozent wurden die Erwartungen damit bei weitem übertroffen. Zum Jahresgewinn will das Unternehmen erneut keine Angaben machen.

Die Gründe für das anhaltende, starke Wachstum sind laut Unternehmen vielschichtig. So gab es in den Geschäftsbereichen Fahrzeugtechnik (Komponenten für Wohnmobile und Kreuzfahrtschiffe) und „Hymer Project“ (Steigtechnik-Sonderkonstruktionen) Rekorde bei den Auftragsbeständen und beim Ausbau bestehender und neuer Kundenbeziehungen. „Mit der zertifizierten Prüfung von Sonderkonstruktionen haben wir einen neuen Service eingeführt, der von unseren Kunden hervorragend angenommen wurde“, sagt Geschäftsführer Gerald Schock und kündigt an: „Unter diesen positiven Voraussetzungen planen wir mit Hymer Project in 2017 ein zweistelliges Umsatzwachstum.“

30 neue Mitarbeiter am Stammsitz

Auch in der Sparte „Steigtechnik Serie“ erreichte Hymer-Leichtmetallbau laut eigenen Angaben im vergangenen Jahr ein deutliches Umsatzplus. „Erfolgstreiber“ seien hier die positive Entwicklung im deutschsprachigen Fachhandel, die hohe Auftragslage durch Großkunden sowie erfolgreiche Neuentwicklungen gewesen. Zum Umsatzrekord habe maßgeblich auch die Übernahme des bislang als Joint Venture geführten Tochterunternehmens „FarHym“ im türkischen Ankara Anfang 2016 beigetragen. Dort werden Deckensysteme für Busse produziert. Geschäftsführer Jörg Nagel berichtet hier beispielsweise von „lukrativen neuen Projekten wie einem größeren Stadtbus-Projekt“.

Mit der Rekordjagd beim Umsatz einher geht auch ein Höchststand im Bereich Personal. Am Stammsitz in Käferhofen arbeiten nach Unternehmensangaben aktuell 300 Beschäftigte, an den beiden Standorten im sächsischen Neustadt und im slowakischen Michalovce sind es zusammen 45 und bei „FarHym“ in der Türkei derzeit 115. Von den 40 neuen Mitarbeitern im vergangenen Jahr wurden allein 30 für den Standort Wangen eingestellt.

Wegen einer „ausgezeichneten Auftragslage“ für 2017 stehen auch für die kommenden Jahre die Weichen auf Wachstum. „Wir werden mit Sicherheit auch in diesem Jahr weitere Mitarbeiter einstellen“, so Gerald Schock. Und eine Unternehmenssprecherin teilt auf SZ-Anfrage mit: „Dass diese Arbeitsplätze auch in den kommenden Jahren sicher sein werden, können wir eindeutig bejahen.“

Pläne für Anbau am Stammsitz

Diese Zuversicht hat auch mit den baulichen Plänen am Stammsitz zu tun. Geplant ist ein Anbau und damit eine Vergrößerung der Produktions- und Verwaltungsfläche. Aktuell ist Hymer-Leichtmetallbau mit der Feinplanung beschäftigt, Details zum Bauvorhaben will das Unternehmen Mitte des Jahres bekannt geben. „Wie auch unsere Pläne der baulichen Vergrößerung zeigen, glauben wir an unseren Standort in Wangen-Käferhofen und investieren gerne in ihn“, teilt der Aluminiumspezialist abschließend mit.

Die Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG ist ein Hersteller für Steigtechnik und Automotive-Systemkomponenten. Das 1962 gegründete und seit Anfang der 70er Jahre in Wangen-Käferhofen beheimatete Unternehmen produziert an drei weiteren Standorten: im sächsischen Neustadt, im slowakischen Michalovce sowie beim Tochterunternehmen „FarHym“ in der Türkei. Die Verbindung mit der Bad Waldseer Erwin-Hymer-Gruppe besteht in der gleichen Inhaberschaft, der Familie Hymer. Die Hymer-Leichtmetallbau ist jedoch ein eigenständiges Unternehmen und wirtschaftlich nicht mit der Hymer-Gruppe verbunden. Beide Unternehmen verbindet aber ein Kunden-Lieferanten-Verhältnis, da Hymer-Leichtmetallbau in der Sparte Fahrzeugtechnik Systemkomponenten wie Klappen, Fenster oder Türen entwickelt und produziert, die an die Reisemobilfertigungsstraßen der Erwin-Hymer-Gruppe geliefert werden.