Hunderte Unterschriften gegen Abschiebungen

Die vom Wangener Netzwerk Asyl unterstützte Mahnwache gegen die Abschiebung von Flüchtlingen nach Afghanistan ist auf eine große Resonanz gestoßen. Rund 300 Unterschriften wurden auf dem Marktplatz gesammelt, die dann am politischen Aschermittwoch in Biberach dem Grünen-Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann überreicht werden sollen.

Initiatorin der recht kurzfristigen Mahnwache samt Unterschriftenaktion war die Hergatzerin Annette Wiederkehr. „Am Mittwoch geht schon der dritte Flieger mit abgeschobenen Afghanen“, so das neue Mitglied des Netzwerks Asyl. „Ich finde das ein absolutes Unrecht. Da kann ich doch nicht einfach ruhig auf dem Sofa sitzen bleiben.“ Also wurde Wiederkehr aktiv und ging am Mittwoch während des Wochenmarkts mit einigen Mitstreitern in die Öffentlichkeit. Gefordert wurden beispielsweise ein sicheres Aufenthaltsrecht für Flüchtlinge aus Afghanistan, ein politischer Abschiebestopp und keine Beteiligung der grün-schwarzen Landesregierung an den derzeitigen Abschiebungen nach Afghanistan.

Diese Forderungen stießen am Mittwochvormittag auf große Resonanz. „Wir hatten einen unglaublichen Zuspruch, viele kamen von sich aus auf uns zu, weil sie am Thema interessiert sind“, so GOL-Rat Siegfried Spangenberg, ebenfalls vom Netzwerk Asyl. Unterstützung beim Sammeln von Unterschriften gab es auch von einer Gruppe Waldorfschüler. Bereits weit vor 12 Uhr, dem geplanten Ende der Mahnwache, waren alle Exemplare der Listen ausgefüllt, rund 300 Marktbesucher hatten den Aufruf unterschrieben.

Abschiebung nichtkrimin. normaler Flüchtlinge nach #Afghanistan ist falsch. Auch wenn Land zum Teil ruhig Volksgruppen vertragen sich nicht!— Roderich Kiesewetter (@RKiesewetter) 22. Februar 2017

