Hunderte strömen zum Weinfest an der Wangener Stadtmauer

Bei idealen äußeren Bedingungen ist das Weinfest des Fördervereins der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu am Mittwochabend über die Bühne gegangen. Hunderte von Besuchern lauschten bei Sonnenschein und danach bei milden Temperaturen an der Stadtmauer im Museumswinkel erst den Klängen des Jugendblasorchesters Wangen unter der Leitung von Reiner Hobe und anschließend der Stadtkapelle Wangen unter dem Dirigat von Tobias Zinser. Gereicht wurden von den Helfern des Fördervereins auch wieder Rauchfleisch- und Käsebrote, die bis in die späten Abendstunden auch reißenden Absatz fanden.