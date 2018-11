Hubert Jörg und Hermann Hofer machen weiter

Wie anderswo, so ist es auch für den Deuchelrieder Heimatverein schwer, neue Vorstandskräfte zu finden. Weil sie sich in der Verantwortung gerade im Hinblick auf das Projekt „Bahnhof Ratzenried“ sehen, machen Hubert Jörg und Hermann Hofer weiter und übernehmen zudem noch kommissarisch die Ämter der Kassen- und Schriftführung.

Bevor am Freitagabend im Gasthaus „Hirsch“ gewählt wurde, galt es noch, Rückschau zu halten. Wobei Vorstand Jörg bekannte, sich mit Aktivitäten in einer Art „Bringschuld“ zu befinden und lediglich zu der „Hostube“ am Ende des Winters eingeladen zu haben. Was auch für das zu Ende gehende Jahr 2018 gelten müsse. Im Kreise des Ausschusses hätte man allerdings die Frage nach dem Fortbestand des Vereins mit seinen immerhin 24 Familien- und 71 Einzelmitgliederschaften diskutiert.

„Das Thema Heimat Deuchelried ist nicht unbedingt das von jungen Leuten“, glaubte Hubert Jörg. Und Hermann Hofer ergänzte diese Einschätzung mit dem Hinweis darauf, dass viele Mitbürger den Begriff Heimat durch die Nähe zur Kernstadt Wangen weiträumiger sehen wollten.

Noch immer voller Begeisterung erinnerten die beiden Männer an die große Aufgabe, die viele freiwillige Helfer ab 2009 zusammengeführt hatte. Insgesamt 5000 ehrenamtliche Stunden seien damals geleistet worden, um den Bahnhof Ratzenried zu dem Schmuckstück zu machen, das es heute darstelle.

Die 23 erschienenen Mitglieder waren dann aufgerufen, einen neuen Vorstand zu wählen. Nachdem Schriftführer und Kassier Andreas Reutlinger nicht mehr kandidierte und auch niemand die Ämter übernehmen wollte, sprangen Hofer und Jörg in die Bresche und offerierten der Versammlung einen Kompromissvorschlag: Hubert Jörg will auch für die Kasse, Hermann Hofer für die Schriftführung zuständig sein. Dies in der Hoffnung, dass sich für beide Positionen doch noch Frauen beziehungsweise Männer finden lassen.

Keine Frage, dass dieses Angebot ebenso einstimmig angenommen wie dem Vorstand Entlassung gewährt wurde. Ebenso reibungslos verlief die Wahl der Ausschuss-Mitglieder. Dies sind wie bisher Max Bischofberger, Helmut Hausen, Bernd Reiners, Hans-Peter Mohr und Eugen Sigg. Die Kassenprüfung liegt für die kommenden drei Jahre in den Händen von Franz Bentele und Martin Quass-Kohn, der damit Rita Knöpfler ablöste.