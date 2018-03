Houseins spätes Tor sichert Wangen einen Punkt

Im Verbandsliga-Heimspiel gegen den stark abstiegsbedrohten Gast aus Pfullingen mussten die Anhänger des FC Wangen lange auf einen Treffer der Heimmannschaft warten. Nach einer schwachen ersten Spielhälfte behielt der FC am Ende durch ein 1:1 (0:1) nicht unverdient einen Punkt im Allgäu.

Den Gästen aus Pfullingen war von Beginn an anzumerken, dass sie etwas Zählbares mitnehmen wollen, um die Abstiegsplätze in der Fußball-Verbandsliga Württemberg zu verlassen. Sie gingen beherzt in die Zweikämpfe und waren meist einen Schritt schneller als die Heimelf. Beim FC Wangen war vom engagierten Auftritt in Hollenbach in der Vorwoche nicht viel zu sehen, viel zu langsam war der Spielaufbau, um die Defensive von Pfullingen in Bedrängnis zu bringen. Wangens Trainer Adrian Philipp war ebenfalls wenig angetan: „In der ersten halben Stunde waren wir überhaupt nicht im Spiel.“ Zu diesem Zeitpunkt durfte sich der FC Wangen glücklich schätzen, nicht schon deutlicher in Rückstand geraten zu sein. Bereits nach zehn Minuten nutzte Pfullingens Kevin Hausmann einen Fehler in Wangens Mittelfeldzentrale und brachte die Gäste durch einen abgefälschten Schuss mit 1:0 in Front.

Enttäuschende erste Hälfte

Pfullingen blieb weiterhin am Drücker, ging aber viel zu fahrlässig mit seinen Tormöglichkeiten um. Kurz vor der Halbzeit prüfte Wangens Kapitän Okan Housein den Gästeschlussmann Markus Hirlinger mit einem Linksschuss aus knapp 18 Metern, blieb aber noch erfolglos. Die FC-Anhänger, die nach dem Erfolg beim Tabellenzweiten Hollenbach voller Vorfreude zum Kunstrasen Hinteres Ebnet gekommen waren, wurden im ersten Durchgang bitter enttäuscht.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild zunächst nicht, der VfL hatte die deutlich gefährlicheren Aktionen, scheiterte aber nach der Halbzeitpause zweimal binnen weniger Minuten, entweder an Wangens starkem Torhüter Julian Hinkel oder an den eigenen Nerven. Dem Pfullinger Unvermögen war es zu verdanken, dass der FC Wangen überhaupt noch im Spiel und noch nicht aussichtslos in Rückstand war. Jedoch zogen sich die Gäste nun mehr und mehr zurück und konzentrierten sich zu sehr aufs Verteidigen. Wangen schnürte Pfullingen teilweise tief in die eigene Hälfte ein und kam auch zu einigen Torchancen. Mitte der zweiten Spielhälfte scheiterte Thomas Maas mit einer Doppelchance am gut reagierenden Gästetorhüter. Die Wangener spielten weiter nach vorne und wollten mit aller Macht den Ausgleich. Mario Vila Boa wurde im gegnerischen Strafraum in letzter Sekunde vom Ball getrennt, jedoch bugsierte Pfullingens Verteidiger den Ball beinahe aus spitzen Winkel selber ins Tor.

Durch die offensive Ausrichtung in den letzten Minuten des Spiels boten sich dem VfL immer mehr Räume, jedoch wussten die Gäste diese nicht zu nutzen und kam daher kaum zu Entlastungsangriffen. Pfullingen stand sehr tief vor dem eigenen Tor, brachte aber bei den Wangenern Torabschlüssen immer noch ein Bein dazwischen. Kurz vor dem Spielende war die Gästedefensive dann ein wenig aufgerückt und der FC wusste dies sofort zu nutzen. Wangens Dauerläufer Franz Rädler schnappte sich auf Höhe der Mittellinie den Ball, überlief seinen Gegenspieler und drang von halbrechts in den Strafraum ein, direkt vor dem herauseilenden Torhüter legte Rädler überlegt quer und Okan Housein schob gekonnt ein.

Gästetrainer Michael Konietzny sah das Problem schon vor dem Gegentor: „Wir hatten viele Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden, bei einem 2:0 wäre das Spiel vermutlich entschieden gewesen:“ Wenige Minuten nach dem Wangener Treffer pfiff der Unparteiische ab und der FC durfte sich über einen Punkt freuen. Adrian Philipp sprach von einem „komischen Spiel“, in dem „die beiden starken Torhüter ein höheres Ergebnis verhindert haben“. Philipp haderte auch mit der Zielstrebigkeit seiner Elf: „Wir hatten im Ansatz ungefähr 20 Chancen, aber der letzte Pass kam nie an.“