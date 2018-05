Houseins Freistoßtor reicht Wangen zum Sieg

Der FC Wangen hat sein vorletztes Heimspiel dieser Verbandsligasaison gegen den VfL Sindelfingen mit 1:0 gewonnen. Die Wangener bleiben somit in der Rückrunde zu Hause ungeschlagen und festigen den starken sechsten Tabellenplatz.

Die Gäste aus Sindelfingen, die mitten im Abstiegskampf stecken, zeigten sich in den Anfangsminuten sehr motiviert und setzten die Hausherren unter Druck. Klare Torchancen sprangen für Sindelfingen trotzdem nicht heraus. Wangen versuchte, aus einer dicht gestaffelten Fünferkette heraus, Nadelstiche nach vorne zu setzen. Eine erste Wangener Tormöglichkeit war dem Sindelfinger Schlussmann David Kocyba zu verdanken. Mit dem Ball am Fuß zögerte er deutlich zu lange, Wangens Jan Gleinser setzte ihn unter Druck und blockte den Schuss. Jedoch hatte Kocyba mehr Glück als Liverpools Torwart Loris Karius im Champions-League-Finale, denn der Ball in Wangen landete nur am Außennetz.

Kurz darauf verletzte sich Sindelfingens Timo Krauß bei einem Pressschlag unglücklich und musste unter Beifall aller Zuschauer ins Wangener Krankenhaus abtransportiert werden, wo dann ein Meniskusriss diagnostiziert wurde. Nur wenige Minuten später erzielte Okan Housein, Dreh- und Angelpunkt im Wangener Spiel, das Tor des Tages. Einen Freistoß aus rund 22 Metern setzte er unwiderstehlich über die Mauer ins linke obere Toreck.

Sindelfingen zeigte zwar ein gutes und sicheres Passspiel, aber meist war spätestens am Wangener Strafraum Endstation. Sindelfingens Trainer Maik Schütt wusste um die starke Defensive des FC Wangen. „Nach dem Rückstand war klar, dass es gegen diese gut organisierte Abwehr nicht einfach wird zurückzukommen“, sagte Schütt. Wangen ließ in der ersten Halbzeit keine klaren Tormöglichkeiten zu und ging mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause.

Sindelfingen kommt zu Chancen

Im zweiten Durchgang verlagerten die Gäste das Spielgeschehen mehr und mehr in die Wangener Hälfte. Die Wangener liefen oftmals nur hinterher und kamen nicht mehr in die Zweikämpfe. Sindelfingens Angreifer Lars Jäger war nun der auffälligste Akteur auf dem Platz und stellte die Wangener Abwehr vor einige Probleme. Allerdings: Erst schaffte es Pablo Rafael Perez, den Ball freistehend vor FCW-Torwart Julian Hinkel nicht zu kontrollieren und vertändelte somit eine große Möglichkeit, kurz danach hielt Hinkel einen strammen Schuss von Jäger stark.

Dem FC Wangen boten sich in der Schlussphase einige gute Kontermöglichkeiten, Thomas Maas scheiterte am Torwart, Steffen Friedrich und Enes Demircan schossen aus aussichtsreichen Positionen knapp übers Tor. Die beste Chance zur Entscheidung hatte kurz vor Schluss Mario Vila Boa, der aber wohl zu viel Zeit hatte, als er ohne Gegenspieler alleine aufs Gästetor zulief und nur den Torhüter traf. Das sollte sich jedoch auch in der langen Nachspielzeit (sechs Minuten) nicht mehr rächen, obwohl Perez in der 95. Minute nochmals frei vor Hinkel auftauchte, aber wiederum Wangens Schlussmann die Oberhand behielt. Wangens Co-Trainer Günther Gollinger, der den privat verhinderten Adrian Philipp vertrat, war trotz des Siegs nur bedingt zufrieden. „Es war kein gutes Spiel, eher ein recht wildes Spiel. Dennoch sind wir froh, dass wir drei weitere Punkte bei uns behalten.“