Hospizverein Calendula bringt finanziell schwieriges Jahr hinter sich

Der Hospizverein „Calendula“ hat auf seiner Mitgliederversammlung im Gemeindehaus St. Martin positiv in die Zukunft geblickt. Dies, obwohl es im vergangenen Jahr finanziell nicht gut lief.

Das Jahr 2017 sei ein sehr anstrengendes Jahr gewesen, besonders in finanzieller Hinsicht. In seinem Bericht nannte der Vorsitzende des Vereins, Joachim Dufner, dazu diverse Gründe. So verminderten sich durch ein Rückgang von Betreuungen auch die Zuschüsse. Neben regulären Defiziten seien zusätzlich noch Sonderabmängel durch Stillstand und Wiederanlauf entstanden. Belastend für den Verein seien aber auch der Abbau von Überstunden sowie Resturlauben beim Personal gewesen.

Den Herausforderungen für das Jahr 2018 stellt sich der Verein trotzdem gerne. So ist Dufner guter Dinge, was die Verhandlungen um die Verlängerung des Mietvertrags betrifft. In diesem Fall seien jedoch weitere Investitionen notwendig. Das Vereinsvermögen soll erhalten bleiben, um Baumaßnahmen und Renovierung stemmen zu können. Da das Spendenvolumen in jüngster Zeit eingebrochen ist, sei es auch wichtig, Einnahmen dieser Art wieder zu steigern.

Positiv nannte Dufner, dass bestimmte Tätigkeiten wieder ehrenamtlich übernommen wurden, wie zum Beispiel die Buchhaltung. Ebenso sei das neue Büro in der Paradiesstraße eine große Bereicherung für den Verein. Hier finden Beratungen, Schulungen, Begegnungen statt.

In ihrem Bericht betonte die Koordinatorin für den Wiederaufbau der ambulanten Hospizarbeit, Gisela Haupt, dass die ehrenamtlichen Helfer hätten es sich zur Aufgabe gemacht hätten, kranken Menschen helfend zur Seite zu stehen, auf Wunsch zu Hause, im Pflegeheim, im Krankenhaus oder im Hospiz.

Schulungen für Ehrenamtler

Seit Wangen sich mit Bad Wurzach zusammen getan hat, sei die Auflage für eine Förderung erfüllt, um Schulungen zu ehrenamtlichen Helfern durchführen zu können. Gefordert war die Anzahl von insgesamt 15 Helfern, die durch den Zusammenschluss auch erreicht wurde. Sieben Wangener wurden bereits geschult und für Mai seien schon fünf Lernwillige angemeldet. Die Gewinnung von Ehrenamtlichen sei für 2018 eine große Herausforderung.

Kassiererin Sigrid Netzer unterstrich noch einmal, dass es finanziell ein schwieriges Jahr war. So habe der Neubeginn viel Geld gekostet und man müsse auch noch viel Geld in die Hand nehmen, um die Qualität des Hospizes zu erhalten. Dank einer Erbschaft konnten jedoch alle laufenden Kosten beglichen werden. Zum Schluss ergriff OB Michael Lang das Wort. „Ich bin mir sicher, dass das Hospiz in Wangen eine gute Zukunft hat.“ Man könne mit Stolz auf das Hospiz blicken und man solle es mit Herz und Verstand unterstützen, denn Wangen und seine Region brauche Einrichtungen wie diese.