Hospiz will erweitern, OSK will fünften Stock selbst

Das Hospiz am Engelberg will seine Räumlichkeiten im fünften Obergeschoss des Wangener Krankenhauses vergrößern. Dies gab Friedemann Weindel von der Geschäftsführung des Hospizes bei einer Informationsveranstaltung bekannt. Gegen die Pläne hat jedoch die Oberschwabenklinik (OSK) bereits ihr Veto angekündigt.

„Wir wollen das Hospiz im fünften Obergeschoss um die Räume der Augenklinik erweitern, die dann ins vierte Obergeschoss soll.“ Mit diesen Worten informierte Co-Geschäftsführer Friedemann Weindel am Dienstagabend die Zuhörer im vollen Saal des evangelischen Gemeindehauses über die aktuellen Pläne der Hospiz-Verantwortlichen. Ein Antrag auf zwölf Einzelzimmer ab 2017 sei beim Landkreis eingereicht worden. „Wir schauen den Verhandlungen hoffnungsvoll und positiv entgegen“, so Weindel.

Keine Äußerung zur Bettenzahl

Ob diese Hoffnung begründet ist, wird sich zeigen. Jedenfalls fasst sich Landratsamtssprecher Franz Hirth – der Landkreis Ravensburg ist hier Genehmigungs- und für das Hospiz auch Aufsichtsbeehörde – in seiner Stellungnahme äußerst kurz: „Der Antrag ist eingegangen und wird geprüft.“ Ob die Aussage Weindels, dass dem Hospiz am Engelberg bis Ende 2016 vom Landkreis elf Betten für die insgesamt neun Zimmer zugesagt sind, den Tatsachen entspricht, will sich Hirth auf SZ-Anfrage hin überhaupt „nicht äußern“.

„Gesprächiger“ ist da schon die Oberschwabenklinik. Deren Sprecher Winfried Leiprecht erteilt den Hospiz-Plänen eine klare Absage: „Solange der Umbau des vierten Obergeschosses nicht abgeschlossen ist, stehen die acht Betten in den Räumen der Augenklinik im fünften Stock nicht zur Disposition.“ Nach dem Auszug der Psychiatrie aus dem vierten Obergeschoss diesen Juni soll dort bekanntlich bis 2017 eine sogenannte Regelleistungsstation mit 33 Betten eingerichtet werden.

Aktuell, so Leiprecht, seien im Wangener Krankenhaus 205 Betten verfügbar – die acht im fünften Obergeschoss eingeschlossen. „Diese Bettenzahl brauchen wir auch, um nach der Schließung der Häuser in Leutkirch und Isny die medizinische Versorgung des Westallgäus zu gewährleisten“, sagt der OSK-Sprecher. „Erst wenn wir wissen, wie wir die Kapazität des umgebauten vierten Obergeschosses füllen können, sehen wir, welcher Bettenbedarf in Wangen da ist.“

Kommt die lukrative Wahlleistungsstation?

Hinsichtlich der Pläne des Hospizes kündigt Winfried Leiprecht zudem bereits jetzt an: „Ich gehe davon aus, dass die OSK demnächst, also nach Fertigstellung der neuen Regelstation, Bedarf am gesamten fünften Obergeschoss anmelden wird.“ Welcher Bedarf das sein könnte, dazu will sich der OSK-Sprecher noch nicht äußern. Kein Geheimnis ist jedoch, dass die Oberschwabenklinik für ihr weiter stark defizitäres Klinikum Westallgäu, nach wie vor über eine lukrative Komfortstation für privat Versicherte nachdenkt. Dies hatte Leiprecht auch schon nach der Kreistagssitzung im vergangenen Herbst angedeutet: „Wir möchten in Wangen auf jeden Fall irgendwann eine reine Wahlleistungsstation etablieren.“

Eine solche „Premiumstation“ existiert bereits im fünften Obergeschoss des Ravensburger Elisabethenkrankenhauses und wird dort laut OSK hervorragend angenommen. Sollte die Oberschwabenklinik dies auch in Wangen umsetzen wollen, könnten sich die Erweiterungspläne des Hospizes im fünften Obergeschoss von selbst erledigt haben.

Hospizverband äußert sich zu Verfahren

Zur Einstellung der Ermittlungen gegen das Wangener Hospiz und seine Verantwortlichen hat sich jetzt auch der Hospiz- und Palliativverband (HPV) Baden-Württemberg geäußert. Der Verband hatte im Oktober 2015 Strafanzeige gestellt und sieht sich nun in darin geäußerten Vorwürfen bestätigt. In der Mitteilung des HPV-Vorsitzenden Bernhard Bayer heißt es unter anderem: „So stellte die Staatsanwaltschaft in ihren Ermittlungen erhebliche Mängel fest, z.B. bei Lagerung und Dokumentation von Betäubungs- und Schmerzmitteln, Hygiene und Belegung, die aber letztlich von den betreffenden Behörden zu beurteilen“ sind. Dass einzelne Versäumnisse von der Heimaufsicht zu klären und zu überprüfen seien, hatte zuvor auch die Staatsanwaltschaft in einer Stellungnahme mitgeteilt.

Leist und Kneer kritisieren Presse

Mit der Aufsicht und dem Verband ging der Schirmherr des Wangener Hospizvereins, Jörg Leist, hart ins Gericht. „Die jüngste Attacke war erbärmlich und abgekartet“, sagte der frühere Wangener Oberbürgermeister beim jüngsten Infoabend des Hospizes im evangelischen Gemeindehaus. Es rieche nach Rufschädigung, denn die Betroffenen hätten trotz Einstellung des Verfahrens einen „Kratzer abbekommen“. Auch zur SZ-Berichterstattung über die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen fand Leist kritische Worte: „Es gibt die Freiheit der Presse, aber eine Prise menschlichen Anstands könnte manchmal nicht schaden.“

Hospiz-Leiterin Annegret Kneer sprach hier von einer „sensationsheischenden Berichterstattung in der Presse“. Zur Einstellung des Verfahrens habe man die Besucher des Infoabends unterrichten wollen, doch die „Presse ist uns hier zuvorgekommen“. Unerwähnt ließ Kneer die Tatsache, dass es die Geschäftsführung des Hospizes selbst war, die die „Schwäbische Zeitung“ am Montag um 15.51 Uhr in einer Pressemitteilung unaufgefordert über die Einstellung der Ermittlungen informiert hat. Die SZ hatte zwar zuvor die Staatsanwaltschaft um Informationen zum Sachstand der Ermittlungen gebeten. Die Antwort auf diese Anfrage traf allerdings erst um 16.52 Uhr ein. Beide Erklärungen waren Quelle für die Berichterstattung am Dienstag.(

Lob und Dank fürs Hospiz

Beim Infoabend anlässlich des 20-jährigen Bestehens der ambulanten Hospizarbeit in Wangen wurden die Verantwortlichen und die Mitarbeiter des Hospizes am Engelberg mit Lob und Dank überschüttet. Leiterin Annegret Kneer sah im proppenvollen Saal des evangelischen Gemeindehauses die „tolle Resonanz als Solidaritätsbekundung fürs Wangener Hospiz“. Unter dem Motto „Die Frage nach dem Sterben – eine Frage nach dem Leben“ ließ sie 20 Jahre ambulante und neun Jahre stationäre Hospizarbeit in Bildern Revue passieren. Dabei kamen auch ein Hospiz-Patient, Ehrenamtliche, ein Seelsorger, ein Arzt und ein Bestatter sowie Angehörige von im Hospiz Gestorbenen zu Wort. Gelobt wurde das Hospiz und sein Team durch die Reihe vor allem für das freundliches Ambiente und die menschliche Fürsorge.