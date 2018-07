Hofgebäude in Karsee brennt komplett ab

In Karsee bei Wangen ist ein leerstehendes Landwirtschaftsgebäude komplett abgebrannt. Die Feuerwehren aus Wangen, Leupolz und Karsee waren mit insgesamt 70 Einsatzkräften vor Ort, erklärt Andreas Frei, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wangen. Es ist beim Brand niemand verletzt worden.

Gegen 16.30 Uhr am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr alarmiert. Ein leerstehendes Hofgebäude mit Wohngebäude im Anbau stand in Brand. „Man hat schon beim Anfahren gesehen, wo es brennt“, erklärt Frei. Flammen und Rauch seien hoch in den Himmel gestiegen. „Die Abteilungen Leupolz und Karsee waren schnell vor Ort, aus Wangen kam der gesamte Löschzug“, so Frei. Da auch das Wohnhaus neben dem brennenden Gebäude leer stand, seien zu keiner Zeit Personen in Gefahr gewesen.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro.