Hingucker sind die Objektkästen „Im Café“

„Kunst verbindet grenzenlos“ steht als Motto über der Ausstellung, die noch bis zum 23. Dezember in der Stadtbücherei im Kornhaus zu sehen ist. Es sind gemalte und gezeichnete Bilder, Collagen und Objektkästen, die von Schülern der Jugendkunstschule in Kooperation mit der Freien Schule Allgäu und dem zugehenden Sozialdienst der Stadt Wangen in diesem Jahr entstanden sind.

Über die Stiftung „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Bundesverbands Bildender Künstler wurde dieses Jahr ein halbjähriges außerschulisches Kunstangebot realisiert. Die freischaffende Künstlerin und Dozentin der Jugendkunstschule Nicole Dinand hat die Idee für dieses Projekt gehabt. Es ist für Kinder und Jugendliche gedacht, die kaum Zugang zu Kunst und Kultur haben und so ihre Kreativität nicht ausleben können. Fünf Schüler der Freien Schule Allgäu und sechs Schüler mit Migrationshintergrund haben sich während des halben Jahres jeweils mittwochnachmittags im Kunstraum der Freien Schule Allgäu getroffen und möglichst viele Materialien und Techniken ausprobiert.

Diese Experimentierlust spiegeln die gezeigten Werke wider. Da gibt es abstrakte und ornamentale Motive, ein Händepaar als schwarze Tuschezeichnung oder eine Serie mit Tieren vor farbig leuchtenden Hintergründen. Letztere haben Schüler der Gemeinschaftsschule Wangen gemalt, die seit drei Jahren mit der Jugendkunstschule kooperieren und einmal wöchentlich in einer kleinen Gruppe zusätzlichen Kunstunterricht erhalten. Dazu gehören auch die nächtlichen und tief verschneiten Berglandschaften mit Tieren und viel Wald, beschienen von Mond und Sternen. Daneben stehen Arbeiten von Schülern aus dem Kurs „Freies Malen“ unter dem Motto „Arbeiten wie Max Ernst“. Herausgekommen sind sogenannte Frottagen mit Fantasie-Tieren auf expressiven Farbgründen.

Der gleiche Kurs für Kinder im Grundschulalter hat sich auch mit dem Thema „Arbeiten wie Miró“ beschäftigt. Auf hellroten, grünen, gelben und blauen Flächen sind ausgeschnittene geometrische Formen aufgebracht und miteinander verbunden durch schwarze Linien. Das regt die Fantasie an in Sachen Form und Farbe.

„Im Café“ in der Holzschublade

Echte Hingucker sind die Objektkästen zum Thema „Im Café“ von Schülern einer Förderschule. Da geraten alte Kommodenschubladen zu Bildräumen im Guckkastenformat. Innen sind die Rückseiten mit Caféhaus-Szenen und Bäckerläden in schwarzer Kontur versehen. Davor hängen an Fäden farbig überaus originell dekorierte Collagen von Kaffeekannen, Tassen und Zuckerdosen. Hier wird klar, dass die Kinder viel Spaß miteinander gehabt haben in einer lebendigen, vertrauten und kreativen Arbeitsgruppe.

Die Ausstellung mit Werken der Jugendkunstschule in der Stadtbücherei im Kornhaus, Postplatz 1, dauert bis 23. Dezember. Geöffnet ist sie dienstags und donnerstags von 11 bis 18.30 Uhr, mittwochs und freitags von 9 bis 18.30 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. (bc)