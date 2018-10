Hilbert und Mutscheller siegen

Ungewohnt spätsommerliche Temperaturen herrschten beim diesjährigen Niederwangener Herbstlauf. Das war vermutlich der Hauptgrund für die Rekordteilnahme von 460 Läuferinnen und Läufer, die sich in unterschiedlichsten Streckenlängen unter Beweis stellten.

Viertelmarathon: Die Königsdisziplin des Herbstlaufes war der Viertelmarathon über 10,55 km. Dabei musste die 5,3 km lange Strecke zweimal durchlaufen werden. Am Start waren 116 Läuferinnen und Läufer. Sieger wurde Luca Hilbert vom SV Oberreute in 35:44 min vor Tobias Horelt (SG Niederwangen) in 36:09 min. Dieser musste den Sieger auf den letzten Metern ziehen lassen, da seine Wade zuging und er die vergangene Lehrgangswoche zu spüren bekam. Dritter wurde Alexander Härdtner (Allgäu Outlet Raceteam) in 36:16 min. Bei den Frauen lief Sigi Mutscheller (WSV Isny) zu einem Start-Ziel-Sieg in 42:34 min. Jedoch musste sie ihre Konkurrentin scharf im Auge behalten, denn Stephanie Wunderle (SG Niederwangen) hielt den Abstand von etwa 50 Metern immer konstant und wurde Zweite in 42:50 min. Dritte wurde Paulina Wolf (TSV Reute Runners) in 43:59 min.

Beliebte Schülerläufe

Schülerlauf 600m: Bei den Schülern Jahrgang 2007 bis 2010 waren 45 Jungs und 47 Mädchen am Start. Gewonnen hat bei den Mädchen über die 600m lange Rundstrecke Fiona Collins (1:59 min) vor Ronja Kohler (2:02 min) und Johanna Hilt (2:05 min) auf Platz drei. Bei den Jungen gewann Janne Ratzinger (2:00 min) knapp vor Felix Hilt (2:02 min) und Magnus Lichtensteiger (2:04 min).

Schülerlauf 1600m: Die älteren Schüler Jahrgang 2003 bis 2006 hatten eine Strecke von 1600m zu absolvieren. 10 Jungs und 15 Mädchen begaben sich auf diese Strecke. Gewonnen hat Vanessa Frick (6:00 min) vor Emma Härdtner (6:15 min) und Alena Deuritz (6:15 min), die zeitgleich über die Ziellinie kamen. Bei den Jungs gewann der 14-jährige Moritz Speh in 5:05min deutlich vor Timo Horelt (5:20 min, 13 Jahre) und Tim Strohhäcker (6:25 min, 12 Jahre).

Bambinilauf: Als besonderes Highlight durften kurz vor den Hauptläufen die 20 weiblichen und 38 männlichen Bambini auf die 420 Meter lange Strecke ohne Zeitnahme. Dabei sollen bereits die Kleinsten mitlaufen dürfen und einen Preis erhalten.

Bleier gewinnt über 5 Kilometer

5km Lauf: Dieser Lauf, den es erst seit ein paar Jahren hier gibt, wird immer beliebter. So waren 168 Läuferinnen und Läufer auf dieser Runde rund um Niederwangen am Start. Sieger der Männer mit einer Minute Vorsprung war der SGN-Läufer Stefan Bleier in 18:33 min. Zweiter wurde Lukas Berthele (Trikids DAV Ravensburg) in 19:33 min vor Tim Paitz (19:35 min, WSV Isny) auf Rang drei. Bei den Frauen ging der Sieg wie schon so oft an Amelie Hofmann (WSV Isny) mit großem Abstand in 20:27 min. Zweite wurde Laura Biehler von der SGN in 22:04 min und Dritte Sabrina Beck ebenfalls von der SGN (22:41 min).