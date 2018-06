Hermann Selbherr glaubt fest an Deutschlands Titelgewinn

„Historisch“, „unfassbar“, „ein Jahrhundert-Erlebnis“. DFB-Ehrenmitglied Hermann Selbherr ist im Gespräch selten aus der Ruhe zu bringen. Doch wenn er den 7:1-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim WM-Halbfinale über Brasilien beschreibt, sprudeln auch bei ihm Superlative. Der frühere Vorsitzende des DFB-Spielausschusses aus Wangen ist felsenfest davon überzeugt, dass das Team von Joachim Löw Weltmeister wird. Selbherr selbst wird beim Finale am Sonntag übrigens live im Maracana-Stadion von Rio de Janeiro mitfiebern – auf Einladung des DFB.

Daheim in Wangen hat der 79-Jährige das Sensations-Spiel gemeinsam mit einem Freund am Fernseher verfolgt. Und nach dem Schlusspfiff war für den Fußball-Experten klar: „Sowas wird man in den nächsten 50 bis 100 Jahren nicht mehr erleben.“

Selbherr kann bei dieser Einschätzung auf reiche Erfahrung zurückgreifen: An die 100 Spiele der deutschen Auswahl hat er im Laufe seines Lebens live in den Stadien verfolgt. Zudem hat er die Endspiele von 1974 und 2002 in München und Tokio vor Ort erlebt und war Delegationsmitglied des DFB bei den Welt- und Europameisterschaften 1994, 1996, 1998 und 2000.

Mit diesem Hintergrund hat er auch hautnahe Vergleichsmöglichkeiten bei Einschätzung der Stärke der aktuellen Nationalelf – und Selbherrs Urteil fällt euphorisch aus: „Technisch ist das die perfekteste Mannschaft, die wir je hatten.“

Natürlich: Auch die Weltmeister von 1974 und 1990 hätten ihre Qualitäten gehabt, etwa mit dem einstigen Weltstar Franz Beckenbauer oder Dribbelkönig Pierre Littbarski. „Aber in dieser Kompaktheit gab es das früher nicht.“ Als große Stärken von Löws Team macht er die Ballbehauptung, die Passsicherheit und die Qualitäten bei der Spielverlagerung aus.

Und wer sticht am Ende noch hervor, wenn eine Mannschaft solch hohe Qualität in „dieser Kompaktheit“ offenbart? Selbherrs klare Antwort: Toni Kroos. „Wenn einer da noch herausragt, dann er. Er macht ein nahezu fehlerloses Spiel.“ Gepaart mit präzisen Standards bei Ecken und Freistößen. Außerdem zollt er dem „absoluten Laufwunder“ Thomas Müller seinen besonderen Respekt. Und – natürlich – Manuel Neuer.

Klare Aussagen also vom DFB-Ehrenmitglied für das deutsche WM-Team. Stellt sich noch die Frage, ob das Brasilien-Spiel mit all seinen Rekorden das beste Spiel aller Zeiten einer deutschen Nationalmannschaft war. Hier wird Selbherr sibyllinisch: „In einem gewissen Sinne: ja.“ Aber: „Man spielt immer so gut, wie es der Gegner zulässt.“ Das alte Sepp-Herberger-Zitat verklauseliert die katastrophale (Deckungs-)Leistung des WM-Gastgebers, und der DFB-Grande vergleicht sie mit dem viel kritisierten deutschen WM-Achtelfinale: „Solche Räume hatten wir gegen Algerien nicht.“

Algerien und Brasilien sind – trotz aller Freude – schon Vergangenheit. Bei Selbherr herrscht auch Vorfreude: Denn am Sonntag wird er das Finale im Maracana-Stadion verfolgen: „Ich freue mich riesig auf dieses Mekka des Fußballs.“ Mit einer Maschine des DFB geht es am Samstagnachmittag ab Frankfurt los. Die Rückkehr ist 48 Stunden später. Der bald 80-Jährige weiß um die Strapazen, sagt aber: „Ich bin fit.“ Kein Wunder, schließlich tut das Spiel von Jogis Jungs gerade sein Übriges dazu. Hoffentlich auch im Finale.

