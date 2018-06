Herbstlauf-Jubiläum lockt fast 400 Läufer

Die SG Niederwangen erlebte traditionell am zweiten Oktobersonntag mit 382Läufern und mindestens ebenso vielen Zuschauern ein tolles Lauffest. Vom dreijährigen Rafael Wunderle bis zum ältesten Teilnehmer, dem 82-jährigen Christian Vetsch aus der Schweiz, der die zehn Kilometer in 57 Minuten bewältigte, sorgten die Läufer in den verschiedensten Klassen für eine besondere Stimmung beim 40. Herbstlauf, teilt die SGN mit.

Für den sportlichen Höhepunkt sorgten über 600 Meter Rebekka Krug aus Ratzenried und Philipp Schreck aus Aichstetten, über 1600Meter Ann Sofie Breuninger aus Blitzenreute sowie Valentin Klaus von der SGN. Bei dem Lauf über fünf Kilometer dominierten die Skilanglauf-Kaderläufer Ammelie Hofmann vom WSV Isny und Tobias Horelt von der SGN. Die Tagessiege des Hauptlaufs über die Viertelmarathonstrecke ( 10,55 km) standen im Zeichen des Sport-Haschko-Teams mit Tanja Edelmann und Michael Walter an der Spitze.

Sprecher Achim Linder hatte im Vorfeld mit dem Veranstalter einige Neuerungen durchgesprochen, die sich allesamt mehr als bewährt haben, so die SGN weiter. Die gemeinsamen Starts der Schülerläufe und die verkürzte Bambinistrecke fanden demnach einhellig positiven Anklang. Die getrennten Starts über fünf Kilometer und die 10,55 Kilometer waren zeitlich perfekt terminiert und boten so dem interessierten Publikum eine ständig stimmungsvolle Unterhaltung. Das DRK konnte abermals nach gut dreistündigem, sportlichem Wettkampf nur Positives berichten.

Bei den Mannschaften gab es heuer nichts Überraschendes. Die Mannschaft des Sport-Haschko-Teams gewann erneut recht deutlich vor der TSV Reute Raunners, die dann aber gerade mal 0,7 Sekunden bei der Wertung von vier Läufern vor der heimischen SGN lag. Erneut beeindruckend war das große Teilnehmerfeld von Jugendlichen ( USA, Kanada, China, Japan, Peru ) durch den LT Bodenseehof, die mit ihrer großen farbenfrohen Vielfalt und Freude Laufsport pur demonstrierten und nebenbei noch den dritten Platz in der Damenmannschaftswertung gewannen. Sieger wurde hier mit Bärbel Fischer, Stephanie Wunderle, Daggi Gard und Sandra Mohr die Mannschaft der SGN vor den TSV Reute Runners.

Für die SGN selbst war es ein ganz besonderer Herbstlauf. Zum 40. Mal wurde dieser Lauf zusammen mit dem Dachverband Württembergischer Leichtathletikverband veranstaltet. Dafür hatte der Verband extra den Verantwortlichen der Volkslaufszene Volker Beischrot aus Stuttgart ins Allgäu nach Niederwangen gesandt, um Wilfried Rogg und Michael Höß, beide seit Beginn als Zeitnehmer beziehungsweise Organisator, die Dankesurkunde des Verbandes an den Verein zu überreichen. Volker Beischrot bedankte sich besonders auch bei den vielen Helfern, die Jahr für Jahr zum Gelingen dieser kleinen aber feinen Laufveranstaltung beitragen.

Bei der abschließenden Siegerehrung konnten dank der Unterstützung einiger Wangener Firmen erneut viele Pokalpreise an die Sportler weitergegeben werden. Aufmerksamkeit erweckte der Jubiläumslauf auch dadurch, dass das Low-Alc-Team um Lisa Holzmann die Veranstaltung unter der bundesweiten Aktion „alkoholfrei Sport genießen“ begleitete und gerade durch die Anwesenheit zahlreicher Eltern und Jugendbetreuer viel Lob erhielt.

Auf der Internetadresse www.sg-niederwangen.de sind die Ergebnisse aller Läufe sowie eviele Bilder abrufbar.