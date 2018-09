Vermutlich jedes Kind sammelt sie gerne, im Herbst gehören sie einfach zur Dekoration dazu: Kastanien. Zurzeit fallen sie wieder von den Bäumen und sind zwischen den sich langsam verfärbenden Blättern zu finden.

Ob als grün-stacheliges Dekoelement oder zu den typischen Kastanientierchen arrangiert – im Herbst sind Kastanien im ein oder anderen Wohn- oder Kinderzimmer bestimmt aufzufinden. Aber auch am Boden zwischen Laub und Blättern sind sie ein echter Hingucker, so wie hier unter der großen Kastanie an der Klosterbergstraße in Wangen.