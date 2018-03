Herbert Weiß stellte Projekte aus seinem „Leben für die Architektur“ vor

Mehr als 50 Gäste sind am Mittwochabend der Einladung von Herbert Weiß zur Vorstellung seines „Weißbuchs“ ins Gemeindezentrum St. Ulrich gefolgt. In seinem Vortrag stellte der frühere Stadtbaumeister Projekte aus seinem „Leben für die Architektur“ vor: Angefangen den verschiedensten Planungsarbeiten über ein Hotel in Las Palmas und eine Raiffeisenbank in Landshut, reichen diese bis hin zu den zahlreichen Ideen, die Weiß zur Wangener Altstadtsanierung beigesteuert hat. Dazu zeigte der Autor Bilder von Handzeichnungen sowie von Fotos, die die Gebäude bei den Eröffnungen und im heutigen Zustand zeigen. Das „Weißbuch – ein Leben für die Architektur“ kostet 15 Euro .