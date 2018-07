Helga Osterberger verlässt Kindergarten Gottesacker

Die Leiterin des Kindergartens Am Gottesacker, Helga Osterberger, ist im Rahmen des Sommerfests in den Ruhestand verabschiedet worden. An ihre Stelle tritt am 1. August Madeleine Matheis. Weil der Kindergarten wegen der Sanierung des Untergeschosses derzeit eine Baustelle ist, war das Fest in die Berger Höhe Schule verlegt worden.

Sichtlich gerührt war Helga Osterberger bei ihrer Verabschiedung, heißt es in der städtischen Mitteilung. Die „Ehrlichkeit, Klarheit, philosophische Tiefe und ihre starken Gefühle der Kinder“ hätten sie sehr beeindruckt, sagte sie. Rund 1000 Kinder hatte sie in den 22 Jahren Am Gottesacker betreut. Sowohl die Stadtverwaltung als auch ihr Team hätten stets die neuen Entwicklungen mitgetragen. „Ich bin stolz, ein Teil von eurem Team gewesen zu sein“, so Osterberger. Im Kindergarten zu arbeiten sei immer ihr Traumberuf gewesen, und er sei es auch geblieben. Nun komme die Zeit des Loslassens, womit sie wohl noch eine Zeit beschäftigt sein werde, wie sie sagte.

Viele Veränderungen hat der Kindergarten in Osterbergers Zeit mitgemacht. Als sie 1996 den Kindergarten übernahm, wurden die Kinder dort vormittags und nachmittags betreut. In der Mittagspause war der Kindergarten geschlossen. 2006 zog mit den Kindern der Rasselbande die Krippe in den Gottesacker-Kindergarten ein. Später folgten die älteren Grundschulkinder, die morgens und mittags in der verlässlichen Grundschule betreut wurden. Schließlich wurde mit der Ganztagsbetreuung die Flexibilität erhöht.

Helga Osterberger sorgte für die Einführung des warmen Mittagessens. Außerdem sei ihr laut Mitteilung immer wichtig gewesen, dass die Kinder ein vielfältiges Angebot hatten, wie zum Beispiel das Haus der kleinen Forscher, Zahlenland oder die Musikschule. Eines wird Osterberger in ihrer aktiven Zeit nicht mehr erleben: Die Fertigstellung der Sanierung im Untergeschoss und des Umbaus im Garten. Doch sie gab sich zuversichtlich, dass beide Projekte zu einem guten Ende geführt werden.