Heiratsantrag auf der Bühne: Der besondere Moment beim Bürgerball

Was beschäftigt einen „Oberbürgermeister“, wenn dessen Telefon klingelt? Und kommt nun ein Autobahnanschluss Süd und ein Hubschrauberlandeplatz in Humbrechts? Wer (nicht ganz ernst gemeinte) Antworten auf diese Fragen erwartete, der war am Samstagabend beim Bürgerball in der Städtischen Sporthalle an der richtigen Adresse. Daneben gab es Musik, Tanz, Show, kreative Kostüme und beste Stimmung für die mehr als 500 Besucher zu erleben.

So ein bisschen gaben die 70er-Jahre den Ton an beim diesjährigen Ball der Narrenzunft. Sowohl die Schalmeien widmeten sich der Musik der schwedischen Gruppe Abba als auch die DJ Dancers und die Jungnarrenrapper. Und Moderator Uli Bader erschien dieses Mal als Freddie Mercury. Zeitlich deutlich später einzureihen ist da schon der „Fluch der Karibik“, den der Tanzsportclub Wangen auf die Bühne zauberte. Und praktisch „brandaktuell“, das, was Oberbürgermeister Michael Lang (Wolfgang Tengler), Engelchen (Tanja Kipper) und Teufelchen (Markus Meyer) und Peter Geiss (OB-Sekretärin) dem Publikum zu erzählen hatten.

Interessant beim „Stimmengeflüster im Rathaus“ schon einmal zu erfahren, wie man sich – nach der Neustrukturierung der Verwaltung in Dezernate – denn nun am Telefon zu melden hat. Eine nicht unbedingt einfache und kurzweilige Geschichte. Und umso interessanter, wenn sich dann „dr‘ Wetzel wegem WG-Kennzoiche“ am anderen Ende der Leitung meldet. Dabei interessiere schon nach Meinung des Teufelchens in Leutkirch für „WG koi Sau“. Als die „Lang-Sekretärin“ schließlich noch die zu unterzeichnenden Rechnungen („700 000 Euro für zum zweiten Mal Fenster am Gymnasium“) brachte, resümierte das Engelchen: „Buchstäblich zum Fenster rausgeschmissen!“

Mit „göttliche Fügung“ kommentierte kurz darauf das Engelchen, mit „Er woiß scho, wann er wo klingle muss“ das Teufelchen den Anruf mit dem Vorschlag eines Wohnmobilstellplatzes in Humbrechts und vermutete: „Sicher braucht es noch einen Autobahnanschluss Süd und einen Hubschrauberlandeplatz“. Um dann festzustellen: „Sowas ka’sch it bringe, wo jeder wegen eines Schöpfle-Anbaus von Pontius zu Pilatus spaziere muss.“ Das „OB-Original“, Michael Lang, kam im Übrigen gemeinsam mit Ehefrau Marion als Bauarbeiter-Duo zum diesjährigen Ball.

Kreative Kostümierungen gab es schließlich auch bei der Prämierung zu sehen. Per „Klatschometer“ entschied sich das Publikum ziemlich eindeutig für die achtköpfige Vespa-Gruppe rund um den Tanzkreis von Wolfgang Strotmann. Platz zwei und drei ging an die Leprechauns-Kobolde und den Schmetterlingsfänger mit seinen Schmetterlingen.

Heiratsantrag schon im April geplant

Kurz nach dem von den DJ Dancers und Jungnarrenrapper aufgeführten Auszug aus Mamma Mia, ergriff Narrenzunft-Mitglied Ralf Tedesco das Mikrofon, erinnerte an den Schlussakt des Musical und fragte seine Katharina, ob sie den Rest ihres Lebens mit ihm verbringen wolle.

„Dass ich das so machen will, wusste ich schon im April, als klar war, was wir auf die Bühne bringen“, sagte Tedesco später gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Eingeweiht waren nur wenige. Allen voran aber nicht seine zukünftige Gattin und Mutter seines inzwischen fünf Wochen alten Sohnes.

Die Narrenkapelle beendete das dreistündige Bühnenprogramm. Aber natürlich ging es auf der Tanzfläche zum Sound der Band Mirage und vor allem in den beiden Bars noch bis in die frühen Morgenstunden weiter. Abschied aus ihren Ämtern nahmen Ball-Chef Roland Kragl und Moderator Uli „Freddie“ Bader, die ihre Rollen beide in jüngere Hände abgeben möchten.