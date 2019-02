Was sich hinter den Begriffen „Heimat“ und „Identität“ als Sehnsuchtsvorstellungen des Menschen verbirgt, dem ist Joachim Kunstmann, Theologe und Philosoph aus Weingarten, in seinem Vortrag am Donnerstagabend in der Stadtbücherei nachgegangen. Dass Heimatgefühl nicht von ungefähr kommt und dass Identität zu erlangen eine lebenslange Aufgabe ist, machte er den Besuchern klar. Dies war der Auftakt zu einer Reihe weiterer philosophischer Abende, die von der Kulturgemeinde Wangen initiiert werden.

Früher habe es in Wangen bereits philosophische Abende gegeben, die gut angenommen worden seien. Diesen Platz, so die erste Vorsitzende Friederike Ivanovas in ihrer Begrüßung der zahlreichen Zuhörer, wolle man wiederbesetzen, um Denkanstöße zu großen Themen zu geben. Mit dem Vortrag „Identität und Heimat“ machte Joachim Kunstmann den Auftakt. Selber stellte sich der 58-jährige Familienvater von drei Kindern als Theologe vor, der die Religion für absolut wichtig halte. Ausschlaggebend sei die Art ihrer Ausübung.

An der Pädagogischen Hochschule Weingarten bekleidet er eine Professur für Religionspädagogik. Im Kulturzentrum Linse sind seine philosophischen Matineen seit acht Jahren ein „Dauerbrenner“. Angesichts heutiger beständig wachsender Spezialisierung sei er eher „so´n Hansdampf in allen Gassen“, der es mehr mit Leuten halte, die sich übergreifende Gedanken machten. Hierfür bietet sich das Thema Heimat an, schließlich ist jeder Mensch davon mehr oder weniger betroffen. Selbst habe er seinen 21. Wohnsitz und sei nach 14 Jahren in Weingarten halbwegs angekommen.

Referent führt Immanuel Kant an

Heimat sei wieder aktuell. Warum? Möglicherweise fehle sie so sehr, dass man sich wieder um sie kümmern müsse. Aus seiner Sicht zerstöre diese Epoche Heimat. Konkret angesprochen ist die herrschende Automatisierung mit dem Gefühl, sich und die Welt unter Kontrolle zu haben. Auf niemanden mehr angewiesen zu sein und die Vorstellung, jederzeit alles haben zu können. Identität sei vom Heimatgefühl geprägt, schlussfolgerte Kunstmann in seinem rund 90-minütigen Vortrag in freier Rede.

Immanuel Kant beispielsweise habe Königsberg nie verlassen. Das sei damals Normalität gewesen nach der Maxime, was man woanders zu suchen habe. Mit der Aufklärung wandelt sich dieses Verständnis. So erklärt sich auch, dass man heute beim Hören des Wortes immer häufiger deren Verlust assoziiert. Kunstmann ging auf so genannte Abbrüche ein und erinnerte sich an selbst Erlebtes. Im Alter von sieben Jahren sei er aus seinem Dorf in eine mittelgroße Stadt gezogen, wo er nur mühsam Boden unter die Füße bekommen habe. Nach Jahren, wohl aus Heimweh, hat er das Dorf besucht und nur noch Bauland vorgefunden. Einen schrecklichen Anblick nannte er diese Erfahrung. Heimat suchen sei ein großes Problem der Moderne. Prekär sei die Vorstellung, sie mittels Äußerlichkeiten und Statussymbolen finden zu wollen. Da säßen viele Menschen im falschen Zug, die immer neue Orte sammelten in der Hoffnung, endlich am rechten angekommen zu sein.

Diese innere Heimatlosigkeit verbreite sich rasant, so dass England mittlerweile ein „Ministerium für Einsamkeit“ gegründet habe. Was in antiken Zeiten als schlimmste Strafe galt, die Verbannung, nennt sich heute Freiheit.

Kritik am Handy

„Wir bräuchten Identität“, doch dahinter setzte er ein dickes „Aber“. 33 Prozent der Deutschen wollten sich lieber von einem Roboter behandeln lassen. „Viele Menschen sind anders drauf als hier im seligen Oberschwaben. Gehen Sie mal nach Köln“, so Kunstmann. Selbstfindung bedürfe in jedem Fall eines Gegenübers. Ohne Beziehung oder „Resonanz“, wie das Buch von Autor Hartmut Rosa titelt, drohen Vereinsamung und Entfremdung. Womit Kunstmann kritisch Stellung bezog zum Thema Handy. „Eine Kultur des gesenkten Blicks“ herrsche, die Kommunikation mit einem direkten Gegenüber verunmögliche und zudem Energiemangelerscheinungen hervorbrächte.

Was bleibt – auch anschließend im Gespräch mit den Zuhörern? Berührt werden wollen die Menschen. Respekt, Beachtung, Zuwendung, Freundschaft und Liebe stünden ganz oben auf der Wunschliste. Also Gefühlsbindungen, um sich ein Stück Welt anzuverwandeln statt immer „besser, schöner, leichter“.