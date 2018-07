Heimatakademie: Neues Programm ist erhältlich

Für den Herbst 2018 liegt ab sofort das neue Seminarprogramm der Allgäuer Heimatakademie (AHA) in gedruckter Form und online vor.

Das ehrenamtlich tätige Team um Projektleiter Heinz Buhmann hat dabei besonders Wert darauf gelegt, neue Themen und Referenten ins Programm zu integrieren. Neben vielen neuen Elementen finden sich so interessante Angebote wie „Das Allgäu zur Römerzeit“, „Künstlerinnen und Künstler im Allgäu“, „Allgäuer Bergwelt“ oder „Baukultur und regionale Identität“. Angeboten werden zudem vier Ganztagesseminare jeweils am Samstag, 13. Oktober (Immenstadt), 20. Oktober (Illerbeuren), 17. November (Immenstadt) und 24. November (Eglofs), die einzeln gebucht werden können. Nach der Teilnahme an zwei Seminartagen wird den Teilnehmern das Allgäu-Diplom verliehen

Die Allgäuer Heimatakademie bietet seit ihrer Gründung im Jahr 2014 Seminare für alle an, die sich für das Allgäu interessieren. Bisher haben bereits über 900 Teilnehmer die Kurse zu Geschichte, Entwicklung, Kultur, Natur, Mentalität, Wirtschaft oder Küche im Allgäu besucht.