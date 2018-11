Die Band Swiss-German Dixie-Corporation gastiert am Freitag, 9. November, im Schwarzen Hasen in Beutelsau. Die Gruppe, die sich vor 30 Jahren um Klarinettist und Bandleader Kurt Lauer formiert hat, kommt laut Ankündigung beschwingt und unterhaltsam daher. Auch nach 30 Jahren sind diese talentierten Musiker kein bisschen müde und sprudeln vor neuen musikalischen Ideen, so dass auch die alten Klassiker taufrisch erscheinen, heißt es in der Mitteilung. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, unter Telefon 07522 / 3789. Foto: Veranstalter