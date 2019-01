Heftige Kritik am Wangener Busverkehr

Welche Probleme haben Sie mit Bus und Bahn? Wo fehlt es an Verbindungen? Welche Taktungen sind nicht genügend? Was verstehen Sie am ÖPNV-System in der Region nicht?

Schreiben Sie uns! Die Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ sammelt ihre Anregungen, Kritikpunkte und Fragen. Nicht nur von Wangener Bürgern, sondern natürlich auch von Einwohnern Kißleggs, Argenbühls, Amtzells, Hergatz’ sowie Achbergs. Anschließend konfrontiert die SZ die jeweils Verantwortlichen damit und veröffentlicht Fragen wie Kritik einerseits und mögliche Antworten andererseits. Sollten sich manche Themenbereiche inhaltlich decken, geschieht dies eventuell in gebündelter Form.

Dazu einige Hinweise: Bitte nennen Sie uns Ihr Anliegen möglichst konkret, beispielsweise die Nummer eine Buslinie und die fraglichen Fahrzeiten sowie die Hintergründe ihrer Kritik! Also etwa, warum Sie auf eine bestimmte Verbindung angewiesen sind oder wieso Ihnen diese wichtig ist. Um bei den daraus folgenden Anfragen an die jeweils verantwortlichen Stellen möglichst präzise sein zu können, bitten wir Sie ferner, eine telefonische Rückrufmöglichkeit anzugeben. Und: Ihre Fragen werden den Verantwortlichen anonymisiert gestellt. Die Redaktion offenbart bei den Ansprechpartnern also nicht Ihren Namen, Adressen und Kontakte.

Schreiben Sie bitte unter dem Stichwort „ÖPNV“ an: redaktion.wangen@schwaebische.de (E-Mail) oder Schwäbische Zeitung Wangen, Redaktion, Eselberg 4, 88239 Wangen.