Haushaltsrede Tilman Schauwecker, Fraktionsvorsitzender der GOL

Das Manuskript der Rede von Tilman Schauwecker, Fraktionsvorsitzender der GOL, zum Wangener Haushalt 2018 im Wortlaut.

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, Herr Oberbürgermeister Lang, Herr Bürger-meister Mauch, Frau Winder, meine Damen und Herren, das Jahr 2018 war uns Rätinnen und Räten gegenüber schon seit langem zumindest finanztechnisch als „Schaltjahr“, als Jahr des Umschaltens, als Jahr eines einmaligen Paradigmenwechsels angekündigt worden.

Aus den seit Jahren laufenden Vorbereitungen für den Umstieg auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht , kurz NKHR, haben wir mitbekommen, welch enormer Aufwand hierfür getrieben werden musste und noch immer muss. Beispielsweise wurde sämtliches städtisches Eigentum, sei es mobil wie etwa alle Gebrauchsgegenstände oberhalb eines bestimmten Wertes in allen Schulen, noch viel schwieriger aber immobil, d.h. alle städtischen Gebäude einschließlich des eigentlich unschätzbaren Rathauses in ihrem Wert geschätzt und erfasst. Auf dieser Basis hatten zumindest wir von der GOL eine Eröffnungsbilanz erwartet, von der aus wir nun Jahr für Jahr den Zuwachs bzw. das Abschmelzen städtischen Vermögens würden beobachten können, dies der tiefere Sinn der Doppik, einer Ressourcenverbrauchsrechnung, wie Sie, Herr Oberbürgermeister, sie nennen.

Wir ziehen den Hut vor Ihrer Arbeit, Frau Winder, und vor der Arbeit Ihres ganzen Teams, das möchte ich ganz stark betonen. Und vermutlich ist das noch viel zu schwach formuliert, weil wir ja in Wirklichkeit gar keine Ahnung haben, wie viele Fallstricke im Detail da lauerten und weiterhin auf dem Weg liegen. Glückwunsch also von der GOL, und dennoch die Bitte um Verständnis! Verständnis dafür, dass wir angesichts der fehlenden Eröffnungs-bilanz und der im Haushalt, zumindest Stand 8. Januar, noch fehlenden Erläuterungen vor allem bei den Sach- und Dienstleistungen echt „schwimmen“. Uns fehlt sozusagen der Grund, der Boden unter den Füßen, das wäre die Eröffnungsbilanz, und das umgebende „Wasser“ ist noch nicht klar, wir können mangels Vergleichszahlen aus den Vorjahren noch nicht genau einschätzen, wohin die „Reise“ geht, um im Bild zu bleiben. Da aufgrund der Termindichte und persönlicher Gründe die Zeit für ein Einstricken der Detailzahlen bei uns fehlt, will ich für die GOL im Folgenden den Blick auf die uns wichtigen politischen Schwerpunkte richten, begleitet von einer Bestandsanalyse unserer Stadt Wangen.

Zuvor möchte ich folgende Regel formulieren: sollte die GOL dem vorgelegten Haushalt als Ganzem zustimmen, so nehmen wir uns wegen des aktuell fehlenden Durchblicks dennoch heraus, jede einzelne in den kommenden Monaten zu treffende Entscheidung auf ihre Finan-zierbarkeit zu überprüfen und ihre Einbettung in den Haushalt 2018 zu hinterfragen.

Zwei wesentliche Stellschrauben des Haushalts 2018 wurden hier im Ratssaal bereits intensiv diskutiert und abgestimmt, sie stehen also schon fest und charakterisieren die kommende Finanzentwicklung: die Erhöhung von Grundsteuer B und Gewerbesteuer verschaffen der Stadt ein Stück weit einen Bewegungsspielraum bei den kommenden großen Ausgaben im Bereich der Schulen, Kindergärten und anstehenden Gebäudesanierungen und die Stellen-pläne, reduziert um ein gewisses Einsparpotenzial, sichern das für die Aufgabenerfüllung dringend benötigte qualifizierte Personal. An dieser Stelle möchte ich den Blick auf die GOL-Haushaltsrede des vergangenen Jahres werfen, welche unter der Frage „Wangen – eine Insel der Seeligen?“ die „Problemzonen“ unserer Stadt thematisierte. Der seinerzeitige Antrag, auch in Wangen Jugendarbeit durch direkte Kontakte auf der Straße anzupacken, wurde bei der Beschlussfassung wohlwollend durchgewunken, im Laufe des Jahres 2017 aber leider nicht ernsthaft weiter verfolgt. Erst jetzt, zu Beginn des Jahres 2018, erfahren wir aus der Presse von der Neuaufstellung des Teams Jugendarbeit, so dass sich unser seinerzeitiger Antrag in gewisser Weise erledigt hat. Ganz wichtig ist uns in der Zukunft der Aspekt der „zugehenden Jugendarbeit“, vielleicht ein sympathischerer Begriff als der des von uns geforderten „streetworking“. Alle Hinweise, die wir von Jugendlichen selbst bekommen haben, betonen auf jeden Fall deren bzw. dessen Bedeutung.

Uns bei der GOL drücken drei Bereiche ganz besonders, die wir in Wangen als defizitär aufgestellt empfinden, darauf muss ich näher eingehen. Der erste ist ein uraltes grünes Anliegen und stellt die entscheidende Frage an die Menschheit im Blick auf das Klima und die Lebensbedingungen auf diesem Planeten, das Thema Mobilität, im Grunde ein Menschenrecht, aber wie? Gewiss, es wurden minimale Fortschritte in den letzten Jahren erzielt, die Stadt wurde Mitglied beim Car-Sharing, die E-Mobilität wurde ein bisschen gefördert, nächtliche Tempolimits auf 30 km/h wurden auf europäischen Druck hin, allerdings arg löchrig, an den am härtesten betroffenen Stellen verordnet – Zwischenfrage: kommen wir denn zum Überwachen? – und ein paar wenige Erleichterungen wurden für Radler*innen in Gestalt von gegen die Einbahnrichtung befahrbaren wichtigen Verbindungsstraßen eingerichtet. Aber bei allem guten Willen, an der Wangener Grundstruktur, der Fokussierung auf den motorisierten Individualverkehr bis hinein in die Altstadt und dem Festhalten am traditionellen Konzept des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) als Nebenprodukt für Alte, Kranke und Arme des notwendigerweise zu leistenden Schüler*innentransports, hat sich nichts geändert. Wir befürchten, dass Wangen vor lauter Vorsicht eine ganz wichtige Entwicklung verschläft, die nicht nur im großstädtischen Raum, sondern auch in vergleichbar kleinen Städten längst begonnen hat, der Weg zu einer Mobilität, die öffentlich ist, durch Teilung allen nach Bedarf zur Verfügung steht und Lebensräume weder durchschneidet noch zustellt oder durch Lärm und Abgas vergiftet. Sogar eine kleine Gemeinde wie Amtzell leistet sich einen vereinsorganisierten, von der Kommune hauptsächlich finanzierten Hol- und Bringdienst mit einem im Allgemeinbesitz befindlichen Fahrzeug auf ihrer weitläufigen Fläche.

Wann kommt also der Verkehrsentwicklungsplan des Büros Brenner, dessen Bestandsanalyse mit seinen zahlreichen Defiziten – hier nur ein Aspekt: fehlendes dynamisches Parkleitsystem – und den daraus abgeleiteten Handlungsfeldern wir im Juli 2017 zugestimmt haben? Und wann werden die darin angemahnten und empfohlenen Maßnahmen der Radwegekonzepte endlich umgesetzt? Und wann beginnen wir, die Konsequenzen unserer Maßnahmen vorab zu reflektieren und dann klar unserer Linie treu zu bleiben? Ein Beispiel: zahlreiche Radler*innen berichten, dass die inzwischen erlaubte Fahrt gegen die Einbahn der Bindstraße in Richtung Kreuzplatz durch nach wie vor und vor allem im Winterhalbjahr gefördertes Parkieren und Anfahren der Autos in die Spur der Radler*innen hinein enorm gefährlich sei. Gedacht war die gesamte Sanierung der Bindstraße übrigens als Verkehrsberuhigung dieses Teils der Altstadt und als Zugewinn für das öffentliche Leben, das diesen Raum für sich zurückerobert.

Zur Verkehrsberuhigung der Altstadt hat Professor Herbert Haag zusammen mit anderen Bewohner*innen der Altstadt dankenswerterweise eine Initiative gegründet, welche bereits früher von Architekt Michael Scheidler geäußerte Vorschläge mit aufgreift. Zum Thema Omnibusverkehr in der Altstadt haben auch Sie, Herr Oberbürgermeister, sich im Rahmen Ihres Wahlkampfs dahingehend geäußert, dass Sie sich eine ringförmig umfahrende Bedienung der Altstadt mit fünf bis sechs geeigneten Haltestellen vorstellen können, die allen wichtigen Punkten für eine Fußläufigkeit nahe genug kommt und das schwierige Manövrieren der großen Busse ersetzt. Die Idee erfährt die volle Unterstützung der GOL.

Die jüngste Gesprächsrunde, welche alle Beteiligten aus Politik, Verwaltung und interessierter Öffentlichkeit an einen Tisch brachte, zeitigte als Ergebnis, dass der gegenwärtige Betreiber der Stadtbuslinien, Thomas Heine, sich die Erfahrungen mit elektrobetriebenen Bussen als Basis eines Stadtverkehrs auch in Zahlen bei kleinen Gemeinden beschaffen will, um eine Umstellung in Wangen angesichts des 2019 auslaufenden Betreibervertrags ernsthaft zu prüfen. Als ganz dringend hat er dabei zum wiederholten Mal den Wunsch geäußert, abgesehen von den rein rechtlichen Belangen, auf Seiten der Stadt einen einzigen Gesprächs- und Verhandlungspartner in Person eines Mobilitätsbeauftragten vorzufinden. Wenn der heute Zuständige bei der Stadt den Bedeutungszuwachs des Themas Mobilität damit charakterisiert, dass anfangs, d.h. vor ca. zwanzig Jahren, „halt so ein bis zwei Stunden in der Woche“ für ihn für dieses Randthema ausreichen mussten, wird umso mehr deutlich, dass etwas geschehen muss.

Daraus resultiert unser Antrag 1, der übrigens – siehe oben – in veränderter Form auch schon 2016 und 2017 erging:

Die Stadtverwaltung wird im Laufe des Jahres 2018 so umorganisiert, dass bis auf rein rechtliche Fragen alle Belange des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV), auch die konzeptioneller Weiterentwicklungen, in die Kompetenz eines oder einer Mobilitätsbeauftragten fällt. Dieser Stelle steht ein ausreichender zeitlicher Rahmen zur Erfüllung ihrer Aufgabe zur Verfügung.

Um, wie erwähnt, deutlich zu machen, was an Ideen auf dem Markt ist und wie weit andere Kommunen sind, nur drei Tipps: da schlägt ein junger Wangener, der nach seinem Abitur gerade ein Jahr im Auslandsdienst verbringt, vor, spätestens bis zur Landesgartenschau Rikschas, also von Personen betriebene Fahrräder als Transport für Gartenschaubesucher*innen bereitzustellen und damit den zu erwartenden Verkehr zu entlasten und abgas- und CO2-arm abzuwickeln, das Land Baden-Württemberg bietet Unternehmen, Gemeinden und gemeinnützigen Organisationen einen Förderbeitrag zur Anschaffung von elektrobetriebenen Lastenfahrrädern an und door2door, Deutschlands führendes Mobilitäts-Startup-Unternehmen, offeriert Kommunen und öffentlichen Transportunternehmen eine Technologieplattform, die es ihnen ermöglicht, eigene Shuttle-Dienste auf Abruf im öffentlichen Nahverkehr zu betreiben, wohlgemerkt mit dem Ziel, diese Fahrzeuge selbstfahrend auf dem Weg zu halten. Hält man sich nur diese wenigen Beispiele vor Augen, so ist dringend angezeigt, dass sich Wangen öffnet und nicht die allerletzte Kommune sein will, die insbesondere in ihrer für das Leben im öffentlichen Raum prädestinierten Altstadt eine völlig neu geartete Mobilität andenkt und anbietet.

Gemessen an diesen radikalen Fortschritten wirkt unser Antrag 2, den wir hiermit einbringen, geradezu brav und vernünftig, hat er doch zum Ziel, wenigstens die vorhandene Infrastruktur für den ruhenden Verkehr optimal einzusetzen. Es geht um die Parkraumbewirtschaftung am Parkplatz P2 und am Kanalweg:

Die GOL beantragt die Parkraumbewirtschaftung des Parkplatzes P2 zwischen dem Festplatz und der Argenhalle sowie der anschließenden Parkplätze entlang des Kanals bis auf Höhe des Stadions. Der bislang nur schwach genutzte Parkplatz „Rote Erde“ mit Zufahrt vom Südring wird als kostenfreier Ausweichparkplatz, inzwischen dankenswerterweise auch asphaltiert, an den Markttagen und für die Schüler*innen des Beruflichen Schulzentrums Wangen (bsw) seitens der Stadtverwaltung aktiv beworben. Die Einfahrt des P2 an der Argensporthalle und die Ausfahrt an der jetzigen Salsa-Tanzschule werden mit einer Schranke versehen, um für die dortigen Parkplätze eine nachschüssige Bezahlung zu ermöglichen.

Die GOL begründet diesen Vorstoß damit, dass die Parkplätze am P2 und entlang des Kanalwegs immer stärker von Schüler*innen des bsw nachgefragt werden. Dagegen erfährt der nur wenige Gehminuten entfernte Parkplatz „Rote Erde“ mit seinen 300 freien Plätzen deutlich zu wenig Beachtung.

Die beantragte Maßnahme soll dafür sorgen, dass der im gesamten Quartier wenige und nach eventuellem Sporthallenneubau absehbar noch geringer werdende Parkraum durch eine Bewirtschaftung flexibler genutzt wird. Der Parkplatz „Rote Erde“ wird durch eine aktive Bewerbung Marktbesucher*innen als geeigneter Ausweichraum bewusst, für Schüler*innen des bsw, die mit eigenem Auto anfahren, ist er durch seine zumutbare Entfernung zur Schule als Parkangebot naheliegend.

Der Parkplatz P2 eignet sich durch seine Lage mit einer klaren Ein- und Ausfahrt als Einstieg in ein nachschüssig zu bezahlendes Parkangebot, das in Wangen so bisher nicht vorhanden ist, dessen Fehlen jedoch immer wieder bemängelt wird.

Ich merke an, dass dieser Antrag in GOL-Layout dem Redemanuskript beigefügt ist.

Der zweite Bereich, auf den ich näher eingehen möchte, ist der Dauerbrenner „Wohnen in Wangen“. Die GOL hat zuletzt der Planvariante C2 für den Lückenschluss zwischen der Haid und der Siedlung Wittwais ihre Zustimmung verweigert, da damit erneut und entgegen unseren Vorstellungen Einzel- und Doppelhäusern mit jeweils Platz für nur eine Familie eine hohe Priorität eingeräumt wird. Eine Interessengemeinschaft naher Anwohner*innen aus der Haid schaffte zusätzlich Druck im eigentlich offen geführten Diskurs um die richtige Mischung, da sie ausschließlich die von ihr selbst bevorzugte Wohnform des Einfamilienhauses und damit die entsprechend begüterte Klientel auf dem neu zu überplanenden Gebiet berücksichtigt sehen wollte. Für uns ist die Zeit vorbei, in der wertvoller freier Boden beliebig und üppig versiegelt werden darf, um in Siedlungen, die immer weiter aus unseren Städten und Dörfern in die freie Landschaft ragen, nur eine sehr begrenzte Anzahl an Menschen unterzubringen. Zugleich mangelt es an Wohnungen aller Größen, wobei die Stadt im Gegensatz zu den Kaufinteressent*innen für städtische Grundstücke leider keinen Überblick hat, jedoch unverändert stets mit diesem hohen Druck argumentiert, eine sehr asymmetrische Vorgehensweise.

Die GOL wird daher alle Entwicklungen auf den sich uns jetzt anbietenden offenen Flächen, z.B. der ehemaligen Ausrüstung NTW, genau verfolgen und entsprechend kommentieren. Wir bevorzugen offene Wohnformen, zwischen denen wiederum offene und geteilt nutzbare Flächen für die Menschen entstehen. In diesem Sinne unterstützen wir das Anliegen der jungen Familien, die auf dem Gelände der ERBA ihre Idee einer „Gartenstadt“ verwirklichen möchten genauso wie die nun schon jahrelang aktiven und in ihren Planungen weit fortgeschrittene Genossenschaft Wohnen+. Wir erwarten von der Verwaltung und vom Planungsteam der Landesgartenschau, dass den betroffenen Aktiven fair entgegengekommen wird, sie haben es verdient. Das Gebiet rund um den Lindenhof hat das Potenzial zu einem neuen „Zentrum Wangens“, mit Leben, Gewerbe, Kultur, Handel und vor allem einem Wohnen, das weit über die Zeit nach 2024, dem Jahr der Landesgartenschau hinausweist. Wangen ist 1200 Jahre alt und soll für weitere 1200 Jahre für die Menschen aktiv bleiben, nicht nur die sechs bis zur Landesgartenschau verbleibenden, denn „eine Stadt hat Zeit“, wie Sie, Herr Oberbürgermeister, immer sagen.

Die Frage des Verbrauchs bzw. des sinnvollen Einsatzes der Ressource „Boden“ schlägt die Brücke zum dritten Thema, unserer Umwelt. Hier hat sich in Wangen viel getan in den letzten ca. zehn Jahren: wir haben beim european energy award die Zertifizierung in Gold erreicht, das Nahwärmenetz wird weiter ausgebaut, für die Reaktivierung des Triebwerkkanals T4 ist mit der Ablehnung der Petition beim Land ein weiterer Stolperstein beiseite geräumt, ein Klimakonzept ist in Arbeit und die fair-trade-town ist in der Stadt allmählich angekommen. Für all dieses gute und wichtige Engagement vielen Dank von unserer grünen Seite. Umso unverständlicher ist es, dass es beim Projekt der „Wiesenstadt Wangen“ so schleppend vorwärts geht, dass die Ideengeber*innen und einstigen Entwickler*innen der „entente florale“ nach eigenem Bekunden kurz vor dem Resignieren sind. Woran hängt es, wem tut man in Wangen weh mit einem Gedanken, der eine hervorragende Antwort gibt auf das allerorts beklagte Arten- und Insektensterben? Der städtische Bauhof kann es nicht sein, wenn man die Antwort auf unsere Anfrage zum Einsatz des Herbizids Glyphosat auf städtischen Flächen liest, die einem Totalverzicht nahekommt und einen äußerst sensiblen Umgang mit dem brisanten Thema spüren lässt.

Aus diesem Grund und um die Frage auch aktiv in die Öffentlichkeit zu tragen, stellt die GOL den Antrag 3, der in GOL-Layout einschließlich einer Begründung dem Redemanuskript beigefügt ist:

Die Stadt Wangen verzichtet bereits bei allen Flächen unter ihrer Bewirtschaftung auf den Einsatz von Herbiziden mit dem Wirkstoff Glyphosat. Ausnahmegenehmigungen für die Anwendung solcher Mittel auf Nichtkulturflächen werden daher ebenfalls ab sofort nicht mehr bei den Landesbehörden beantragt.

Private Unternehmen, die Aufträge von der Stadt Wangen zur Pflege von Grün-, Sport- und Verkehrsflächen erhalten, werden entsprechend auf einen Glyphosatverzicht vertraglich verpflichtet. Bei laufenden Verträgen wird auf eine freiwillige Einigung hingewirkt.

Beim Abschluss neuer Pachtverträge für gemeindliche landwirtschaftliche Flächen und bei der Verlängerung von Pachtverträgen wird eine Klausel eingefügt, mit der sich der Pächter zum vollständigen Verzicht auf den Einsatz von glyphosathaltigen Mitteln auf diesen Flächen verpflichtet. Diese Vorgabe wird auch bei Verträgen umgesetzt, die eine automatische Verlängerung für den Fall vorsehen, dass keine Kündigung erfolgt.

Städtische Einrichtungen, die Informations- und Beratungsleistungen im Zusammenhang mit privater Gartenpflege erbringen, weisen nachdrücklich auf das geltende Verbot der Anwendung glyphosathaltiger Mittel auf befestigten Flächen hin und vermitteln den Zugang zu Informationsquellen hinsichtlich einer pestizidfreien Pflege von Haus- und Kleingärten.

Unter Beteiligung fachbezogener Behörden (u.a. Bauamt, Bauhof) wird für alle kommunalen Grün- und Verkehrsraumflächen ein angepasstes Planungs- und Pflegekonzept erstellt, das eine Bewirtschaftung ohne Glyphosat und weitestgehend ohne andere Pestizide ermöglicht. Dafür soll auf die Erfahrungen anderer Kommunen sowie sonstige Expertise (u.a. aus Umweltverbänden) zur Umsetzung einer pestizidfreien Grünflächenpflege zurückgegriffen werden.

Ich komme zum Schluss einer Haushaltsrede „ohne Finanzen“. Die GOL vertraut darauf, dass die Verwaltung weiterhin einen sparsamen Umgang mit der Ressource „Geld“ pflegt und – siehe oben – alle weiter reichenden und möglicherweise risikoträchtigen Entscheidungen dem Rat vorlegt. Die für die drängenden Investitionen in Schulen, Kindergärten, städtische Gebäude und Straßen benötigten Finanzmittel waren in der Vergangenheit vorhanden und sind bei erwähntem sparsamem Umgang auch künftig vorhanden. Die GOL trägt alle diesbezüglichen Entscheidungen mit. In diesem Sinne kommt von uns die Zustimmung zum Haushalt 2018, allerdings nur, wenn die eingebrachten Anträge zeitnah zur Abstimmung gestellt werden.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.